Postura

Javier Milei en Naciones Unidas: fuerte mensaje contra la ONU, exigió la liberación de Gallo y reclamo por Malvinas

El presidente Javier Milei participó este mediodía de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York con un encendido discurso.

El presidente Javier Milei en la ONU.

El presidente Javier Milei en la ONU.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei participó este mediodía en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde lanzó fuertes críticas al organismo internacional. En su discurso, advirtió sobre las “extralimitaciones” que, según él, acompañan a las llamadas “agendas nobles”.

Asimismo, el Presidente le exigió a Venezuela que libere al gendarme argentino, Nahuel Gallo y reiterar el reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente.

Lee además
Los mercados reaccionan positivamente tras el respaldo de Trump a la gestión de Milei
MERCADO CAMBIARIO

Los mercados reaccionan positivamente tras el respaldo de Trump a la gestión de Milei
Javier Milei agradeció los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos.
Visita oficial

Javier Milei agradeció los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos

Milei recordó que en su intervención del año pasado había pedido un retorno a “las ideas de la libertad”, destacando la dignidad de la vida, la propiedad y la libertad individual como principios centrales. Enfatizó que estos valores deben guiar a las naciones para garantizar el desarrollo y la convivencia pacífica.

Críticas al modelo supranacional de la ONU

El mandatario argentino sostuvo que la ONU se alejó de su objetivo original y que reemplazó la cooperación entre Estados por un “modelo de gobierno supranacional”. Según Milei, los burócratas internacionales buscan imponer un modo de vida determinado a los ciudadanos del mundo, lo que constituye un retroceso en términos de soberanía.

En su discurso, Javier Milei aclaró que su Gobierno no acompañará “el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales”. Remarcó que Argentina cree en el diálogo y la cooperación internacional, pero siempre bajo el respeto a la independencia de cada Estado.

Crítica al statu quo global

Milei planteó que el mundo se encuentra estancado en la “comodidad del presente”, sin atender a las consecuencias futuras. Para el presidente, muchos dirigentes “incendian el futuro para mantener caliente el presente”, priorizando la popularidad inmediata por sobre las decisiones de largo plazo.

Finalmente, el mandatario señaló que tanto políticos como ciudadanos suelen privilegiar la distribución de la riqueza actual antes que la generación de la riqueza futura. Según Milei, esta dinámica es difícil de revertir y genera un ciclo de dependencia que compromete el desarrollo económico sostenible.

Embed - EN VIVO I Discurso del presidente Javier Milei en la ONU

Reclamo de Milei por las Malvinas Argentinas

El primer eje de su mensaje estuvo centrado en la histórica disputa de soberanía con el Reino Unido: “Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente”.

El mandatario argentino remarcó la persistencia de situaciones coloniales no resueltas, incluso tras ocho décadas de existencia de la ONU: “Invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales, de conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General, junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan”.

Milei le exigió a Venezuela que libere al gendarme Nahuel Gallo

El presidente Javier Milei le exigió a Venezuela que libere al gendarme argentino, Nahuel Gallo, en su exposición en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Milei brindó su discurso en la Asamblea General del organismo, con fuertes críticas a Nicolás Maduro.

Advirtió sobre "la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal ni consular, en palabras simple: una desaparición forzosa".

Milei le exigió al gobierno de Maduro la inmediata liberación de Gallo e hizo un llamado a la comunidad internacional "para que acompañe este reclamo legítimo, en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana".

Temas
Seguí leyendo

El Congreso empieza este miércoles el debate del Presupuesto 2026

Javier Milei expone en la ONU y se reúne con Kristalina Georgieva en su gira por EE.UU.

Correa Llano: "Doce millones de personas salieron de la pobreza y no queremos volver a 2023"

Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo

Javier Milei recibió el respaldo de Donald Trump: "Tiene mi total apoyo para la reelección"

Donald Trump, antes del encuentro con Milei, acusó a la ONU de financiar la migración ilegal

Otra jornada positiva: el dólar retrocede y los bonos argentinos repuntan en Wall Street

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento.
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Las Más Leídas

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A
Cambio de Marca

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza
Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Te Puede Interesar

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto.
Legislatura

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto

Por Florencia Martinez del Rio
El homicidio de Levi Anzorena ocurrió en agosto en Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Duro revés para el joven que mató en Las Heras para vengar un robo que sufrió su novia

Por Pablo Segura
Aparentemente, las cámaras registraron la desaparición en el Partido de La Matanza
Fueron halladas descuartizadas

Video: así fue el momento en que las jóvenes subieron a la camioneta blanca en La Matanza y desaparecieron

Por Sitio Andino Policiales