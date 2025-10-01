Por qué se festeja la Navidad en octubre en Venezuela

En Venezuela, la Navidad comenzó oficialmente el 1 de octubre, tras un decreto del presidente Nicolás Maduro . El mandatario aseguró que esta medida busca reactivar la economía y fortalecer la cultura popular en medio de un contexto internacional tenso. Desde hace varios años, el chavismo repite esta práctica como parte de su agenda política y social.

El anuncio de Maduro se realizó en su programa semanal Con Maduro +, emitido por la televisión estatal. “Arranca la Navidad en Venezuela”, afirmó, defendiendo la idea de aplicar la misma fórmula de años anteriores. Las calles de Caracas ya muestran decoraciones navideñas, con árboles iluminados, renos y nieve artificial en lugares emblemáticos como el Paseo Los Próceres.

Según el gobierno, adelantar la Navidad es una forma de levantar el ánimo colectivo y estimular el consumo interno. Las imágenes de la capital muestran avenidas con luces, música festiva y decoraciones que contrastan con la difícil situación económica que atraviesa gran parte de la población venezolana.

No todos ven con buenos ojos este adelanto. El opositor Henrique Capriles cuestionó la medida y advirtió que los salarios “se hacen sal y agua” mientras la educación atraviesa una crisis profunda. Para la oposición, la decisión es un intento del chavismo de desviar la atención de los problemas estructurales del país.

El contexto internacional también pesa. La celebración llega en medio de un despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, que Caracas interpreta como una amenaza directa. En ese marco, Maduro pidió a la población sumarse a las fiestas como un gesto de unidad nacional frente a las presiones externas.

Desde el año 2020, adelantar la Navidad se transformó en un ritual impulsado por el gobierno venezolano. Maduro sostiene que la medida ayuda a dinamizar la economía y aportar felicidad al pueblo. Sin embargo, los críticos señalan que el festejo es más un recurso político que una verdadera celebración popular.