Javier Milei reforzó su alianza con Netanyahu y pidió la liberación de los rehenes argentinos

En Nueva York, Javier Milei mantuvo un encuentro de 45 minutos con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , en el que reclamó por los argentinos secuestrados por Hamas en Gaza y ratificó la alianza estratégica entre ambos países.

La reunión, desarrollada en un hotel cercano a Central Park y bajo un fuerte operativo de seguridad, fue descripta por la comitiva argentina como “muy buena y amena” .

Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, la Argentina reiteró su compromiso de colaborar para lograr la liberación de los rehenes y ofreció plena disposición para trabajar con las autoridades israelíes. En poder de Hamas continúan los argentinos Eitan Horn, Ariel y David Cunio , mientras que el cuerpo de Lior Rudaeff sigue retenido.

Además de la situación de los rehenes, Milei y Netanyahu intercambiaron visiones sobre cooperación científica y tecnológica y reafirmaron la voluntad de profundizar los lazos bilaterales.

El Presidente estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Defensa Luis Petri, el vocero Adorni y el canciller Gerardo Werthein.

El encuentro se produjo después de la participación de Milei en la Asamblea General de la ONU, donde volvió a exigir la liberación de los cautivos en Gaza y ratificó su respaldo a Israel y a Estados Unidos.

Netanyahu, quien también mantuvo reuniones con otros líderes como el paraguayo Santiago Peña y el serbio Aleksandar Vui, tiene previsto ser recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, otro aliado clave de Milei.

Otra distinción a Javier Milei en Nueva York

Tras la reunión, Milei recibió la Medalla de Oro Presidencial de la organización judía B’nai B’rith, que honra el compromiso con el pueblo y el Estado de Israel. Antes, el mandatario argentino había visitado “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder de Jabad Lubavitch. Ayer había sido distinguido en la gala anual del Atlantic Council.

Javier Milei fue galardonado por una organización judía en Estados Unidos.

El Presidente cerró así una intensa agenda de tres días en Nueva York que incluyó un espaldarazo político de Trump, su discurso ante la ONU y una gala en Manhattan junto al presidente francés Emmanuel Macron.

Milei tiene previsto regresar a Buenos Aires en las próximas horas, tras reunirse con Donald Lauder, titular del Congreso Judío Mundial, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano.