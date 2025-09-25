En Nueva York

Javier Milei reforzó su alianza con Netanyahu y pidió la liberación de los rehenes argentinos

El Presidente mantuvo un encuentro de 45 minutos con el primer ministro israelí para reclamar por los argentinos secuestrados por Hamas y profundizar la relación bilateral.

Javier Milei, Benjamin Netanyahu, Estados Unidos 25-09-25
Foto: OPRArgentina
Por Sitio Andino Política

En Nueva York, Javier Milei mantuvo un encuentro de 45 minutos con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que reclamó por los argentinos secuestrados por Hamas en Gaza y ratificó la alianza estratégica entre ambos países.

La reunión, desarrollada en un hotel cercano a Central Park y bajo un fuerte operativo de seguridad, fue descripta por la comitiva argentina como “muy buena y amena”.

Lee además
Asamblea General de la ONU: perspectivas sobre el conflicto en Oriente Medio
Encuentro internacional

Asamblea General de la ONU: perspectivas sobre el conflicto en Oriente Medio
Javier Milei lanza su libro “La construcción del milagro” con un show musical.
Preparativos

Javier Milei lanza su libro "La construcción del milagro" con un show musical

Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, la Argentina reiteró su compromiso de colaborar para lograr la liberación de los rehenes y ofreció plena disposición para trabajar con las autoridades israelíes. En poder de Hamas continúan los argentinos Eitan Horn, Ariel y David Cunio, mientras que el cuerpo de Lior Rudaeff sigue retenido.

Javier Milei, Benjamin Netanyahu, premio Bnai Brith Estados Unidos 25-09-25 (02)

La reunión de Javier Milei con Benjamín Netanyahu y el refuerzo del vínculo bilateral

Además de la situación de los rehenes, Milei y Netanyahu intercambiaron visiones sobre cooperación científica y tecnológica y reafirmaron la voluntad de profundizar los lazos bilaterales.

El Presidente estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Defensa Luis Petri, el vocero Adorni y el canciller Gerardo Werthein.

El encuentro se produjo después de la participación de Milei en la Asamblea General de la ONU, donde volvió a exigir la liberación de los cautivos en Gaza y ratificó su respaldo a Israel y a Estados Unidos.

Netanyahu, quien también mantuvo reuniones con otros líderes como el paraguayo Santiago Peña y el serbio Aleksandar Vui, tiene previsto ser recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, otro aliado clave de Milei.

Embed

Otra distinción a Javier Milei en Nueva York

Tras la reunión, Milei recibió la Medalla de Oro Presidencial de la organización judía B’nai B’rith, que honra el compromiso con el pueblo y el Estado de Israel. Antes, el mandatario argentino había visitado “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder de Jabad Lubavitch. Ayer había sido distinguido en la gala anual del Atlantic Council.

Javier Milei, Benjamin Netanyahu, premio Bnai Brith Estados Unidos 25-09-25
Javier Milei fue galardonado por una organización judía en Estados Unidos.

Javier Milei fue galardonado por una organización judía en Estados Unidos.

El Presidente cerró así una intensa agenda de tres días en Nueva York que incluyó un espaldarazo político de Trump, su discurso ante la ONU y una gala en Manhattan junto al presidente francés Emmanuel Macron.

Milei tiene previsto regresar a Buenos Aires en las próximas horas, tras reunirse con Donald Lauder, titular del Congreso Judío Mundial, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano.

Temas
Seguí leyendo

Malestar del campo por la rapidez con que se agotó el cupo de retenciones cero a las exportaciones

Javier Milei se reúne con Netanyahu en Nueva York y cierra su agenda internacional

Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión

Milei fue premiado en Nueva York y volvió a agradecer el respaldo de Casa Blanca

La directora del FMI dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Milei en Naciones Unidas: fuerte mensaje contra la ONU, exigió la liberación de Gallo y reclamo por Malvinas

Los mercados reaccionan positivamente tras el respaldo de Trump a la gestión de Milei

Javier Milei agradeció los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Las Más Leídas

El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Las víctimas del triple femicidio fueron torturadas. 
conmoción

Triple femicidio: confirman que las torturas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Manso Menú se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000.
Gastronomía

"Manso Menú" se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza. Conocé el estado para hoy.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de septiembre

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Te Puede Interesar

Milei reforzó su alianza con Netanyahu en Nueva York y pidió la liberación de los rehenes argentino
En Nueva York

Milei reforzó su alianza con Netanyahu en Nueva York y pidió la liberación de los rehenes argentino

Por Sitio Andino Política
Cayó la pobreza en Mendoza y el índice llegó al 33,5%
Encuesta Permanente de Hogares

Cayó la pobreza en Mendoza y el oficialismo aprovechó para pedir el voto

Por Facundo La Rosa
Los asistentes aplaudieron para visibilizar el reclamo y exclamaron “Justicia para las tres”
Dolor

Velaron a las tres jóvenes asesinadas en La Matanza y convocaron a una marcha masiva para pedir Justicia

Por Sitio Andino Policiales