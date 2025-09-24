Gira por Estados Unidos

Javier Milei fue premiado en Nueva York y volvió a agradecer el respaldo de Casa Blanca

El presidente recibió un premio del Atlantic Council, celebró el apoyo de Trump y defendió el plan económico que, según dijo, permitió el superávit fiscal y eliminación del cepo.

Foto: OPRArgentina en X
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei participó este miércoles en la gala anual del Atlantic Council, en Nueva York, donde fue distinguido con un reconocimiento que le entregó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a quien definió como “un amigo de la República Argentina”.

Durante la ceremonia, Milei agradeció al think tank y destacó el respaldo de Bessent y del expresidente Donald Trump “en momentos de alta incertidumbre” para el país. “Se trata de un hito histórico en la relación de amistad y alianza estratégica entre nuestras naciones, que traerá beneficios mutuos para todo el continente”, afirmó.

La directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina está yendo en la dirección correcta
En Nueva York

La directora del FMI dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"
El presidente Javier Milei en la ONU. video
Postura

Milei en Naciones Unidas: fuerte mensaje contra la ONU, exigió la liberación de Gallo y reclamo por Malvinas

Javier Milei premiado en Estados Unidos: balance económico y defensa del ajuste

En un discurso enfocado en su programa de gobierno, Milei repasó las medidas implementadas desde su asunción en diciembre de 2023, cuando —según describió— Argentina estaba “al borde de la peor crisis de su historia”.

Recordó el ajuste inicial de 5 puntos del déficit fiscal y 10 del cuasi fiscal en el Banco Central, la eliminación del cepo cambiario y la obtención de un superávit fiscal sostenido, “por primera vez en 123 años y sin entrar en default”.

milei trump estados unidos
Javier Milei fue recibido por el presidente Donald Trump en su visita a Estados Unidos.

Todo lo hecho son apenas los cimientos del país que queremos. Sabemos que ha sido un período difícil, pero estamos convencidos de que estamos en el camino correcto, aplicando las ideas que hicieron prósperas a las naciones más exitosas”, sostuvo.

Mensaje político y guiños a Donald Trump

Milei advirtió que enfrenta una “oposición política que busca tirar abajo este proceso” antes de las elecciones legislativas de octubre y llamó a sus seguidores a sostener el rumbo para “hacer a la Argentina grande nuevamente”.

En varias oportunidades citó a Donald Trump como inspiración, al elogiar su lema de campaña y sus políticas económicas.

También condenó “la violencia de la izquierda” y recordó el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, al que calificó de “cobarde”. “Hoy más que nunca es necesario enfrentarlos con coraje y determinación”, expresó.

La gira de Javier Milei en Estados Unidos

La distinción del Atlantic Council forma parte de la gira de Milei por Estados Unidos, en la que también mantiene reuniones con empresarios e inversores en busca de nuevas oportunidades de financiamiento para Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1971002423478190510&partner=&hide_thread=false

Según el presidente, los resultados económicos del ajuste “ratifican el rumbo” de su administración y fortalecen la relación bilateral con Washington.

