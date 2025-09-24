Javier Milei fue premiado en Nueva York y volvió a agradecer el respaldo de Casa Blanca

El líder libertario fue distinguido en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei participó este miércoles en la gala anual del Atlantic Council , en Nueva York, donde fue distinguido con un reconocimiento que le entregó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , a quien definió como “un amigo de la República Argentina ”.

Durante la ceremonia, Milei agradeció al think tank y destacó el respaldo de Bessent y del expresidente Donald Trump “en momentos de alta incertidumbre” para el país. “Se trata de un hito histórico en la relación de amistad y alianza estratégica entre nuestras naciones , que traerá beneficios mutuos para todo el continente”, afirmó.

En un discurso enfocado en su programa de gobierno, Milei repasó las medidas implementadas desde su asunción en diciembre de 2023 , cuando —según describió— Argentina estaba “ al borde de la peor crisis de su historia ”.

Recordó el ajuste inicial de 5 puntos del déficit fiscal y 10 del cuasi fiscal en el Banco Central, la eliminación del cepo cambiario y la obtención de un superávit fiscal sostenido , “por primera vez en 123 años y sin entrar en default”.

milei trump estados unidos Javier Milei fue recibido por el presidente Donald Trump en su visita a Estados Unidos.

“Todo lo hecho son apenas los cimientos del país que queremos. Sabemos que ha sido un período difícil, pero estamos convencidos de que estamos en el camino correcto, aplicando las ideas que hicieron prósperas a las naciones más exitosas”, sostuvo.

Mensaje político y guiños a Donald Trump

Milei advirtió que enfrenta una “oposición política que busca tirar abajo este proceso” antes de las elecciones legislativas de octubre y llamó a sus seguidores a sostener el rumbo para “hacer a la Argentina grande nuevamente”.

En varias oportunidades citó a Donald Trump como inspiración, al elogiar su lema de campaña y sus políticas económicas.

También condenó “la violencia de la izquierda” y recordó el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, al que calificó de “cobarde”. “Hoy más que nunca es necesario enfrentarlos con coraje y determinación”, expresó.

La gira de Javier Milei en Estados Unidos

La distinción del Atlantic Council forma parte de la gira de Milei por Estados Unidos, en la que también mantiene reuniones con empresarios e inversores en busca de nuevas oportunidades de financiamiento para Argentina.

El Presidente Javier Milei se reunió en Nueva York con el CEO de Fiserv, Michael P. Lyons, el directivo de Discovery Capital, Matthew Dell Orfano, y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.

Según el presidente, los resultados económicos del ajuste “ratifican el rumbo” de su administración y fortalecen la relación bilateral con Washington.