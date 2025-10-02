2 de octubre de 2025
Sitio Andino
Tensiones en Oriente Medio: flotillas humanitarias y respuestas internacionales

La reciente intervención israelí a flotillas humanitarias hacia Gaza ha puesto en el centro del debate global la crisis humanitaria de Oriente Medio.

 Por Augusto Grilli Fox

En medio del creciente conflicto en la Franja de Gaza, la situación se ha vuelto crítica con la llegada de flotillas humanitarias que buscan abastecer a la población afectada por el bloqueo naval impuesto por Israel. Estas flotillas han sido interceptadas por las fuerzas militares israelíes, lo que ha generado un debate internacional sobre la legalidad y la moralidad de estas acciones en Oriente Medio.

Según informes, la intervención de Israel es justificable bajo el argumento de que las embarcaciones podrían estar vinculadas a Hamas, aunque este vínculo no ha sido comprobado. Las autoridades israelíes han empleado este argumento para defender el uso de la fuerza y la deportación de los miembros de las flotillas. Mientras tanto, la comunidad internacional, incluidos miembros de la ONU y la Cruz Roja, ha expresado su preocupación por el uso de la "hambre como herramienta de guerra".

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Sin paz y con tensión en escala para en Oriente Medio

Con la situación humanitaria deteriorándose, el expresidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un plan de paz de 20 puntos que incluye la retirada de las tropas israelíes. Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con escepticismo, tanto por parte de Hamas, que se encuentra dividido internamente sobre la aceptación del plan, como por analistas internacionales que dudan de su viabilidad.

Los últimos reportes indican que la reciente escalada de violencia en Gaza ha dejado alrededor de 70 muertos en las últimas horas, lo que añade presión sobre ambos lados para considerar algún tipo de tregua. La aceptación de un alto el fuego se vería como un paso crucial para abrir las puertas a la llegada de ayuda humanitaria, tan necesaria para la población civil atrapada en el conflicto.

La discusión en torno a las flotillas, que han transportado alrededor de 500 personas, de las cuales tres son argentinos, resalta la complejidad del conflicto, donde se enfrentan intereses humanitarios, políticos, y cuestiones de seguridad. Con cada nuevo día, la posibilidad de una resolución parece más distante, lo que deja a la comunidad internacional en una constante espera, buscando espacios para la mediación.

El mundo está atento al conflicto en Oriente Medio

Escuchá mi columna todos los jueves a las 16, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

