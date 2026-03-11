11 de marzo de 2026
Irán podría no jugar el Mundial 2026: el ministro de Deportes puso en duda la participación

El ministro de Deportes iraní advirtió que Irán podría no disputar el Mundial 2026 por el conflicto bélico en Medio Oriente. Mirá el detalle.

La selección de Irán podría quedar fuera del Mundial 2026 por la situación política y militar en Medio Oriente.

Por Sitio Andino Deportes

La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en incertidumbre luego de las declaraciones del ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyalami, quien dejó abierta la posibilidad de que la selección asiática no dispute la próxima Copa del Mundo.

El torneo se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente y las tensiones políticas con Estados Unidos ponen en duda la presencia del combinado iraní.

El ministro se refirió a la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ocurrida durante los ataques aéreos realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, que comenzaron el 28 de febrero.

Según el funcionario, el país atraviesa un momento extremadamente complejo. “Debido a las medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses y miles de compatriotas fueron asesinados”, sostuvo.

La FIFA podría tener que decidir qué hacer

Aunque no existe una decisión definitiva, las declaraciones del ministro dejan entrever que la selección iraní podría bajarse del Mundial 2026. En caso de confirmarse esa situación, la FIFA tendría que analizar cómo cubrir el cupo vacante en la competencia.

Además, hay otro factor que complica la presencia del seleccionado asiático: todos sus partidos de la fase de grupos están programados en Estados Unidos. Irán debería enfrentar en la primera ronda a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, lo que obligaría al equipo a disputar todos sus encuentros en territorio estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/365ScoresApp/status/2031707716784205976&partner=&hide_thread=false

La Federación iraní también dejó abierta la posibilidad

Las dudas sobre la participación no solo surgieron desde el Gobierno. El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también deslizó la posibilidad de ausentarse del torneo. “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?”, expresó.

Taj hizo referencia a lo ocurrido durante la Copa Asiática disputada en Australia, cuando seis jugadoras iraníes solicitaron visas humanitarias para quedarse en ese país luego de negarse a cantar el himno nacional.

Preguntas y respuestas clave sobre la posible ausencia de Irán en el Mundial 2026

¿Irán jugará el Mundial 2026?

No está confirmado. El ministro de Deportes de Irán señaló que la selección podría no participar en el Mundial 2026 debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

¿Por qué Irán podría bajarse del Mundial 2026?

La posible ausencia estaría vinculada a la guerra en Medio Oriente y las tensiones políticas con Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué pasaría si Irán no participa del Mundial?

Si la selección iraní se retira del torneo, la FIFA deberá definir qué selección ocuparía su lugar en la competencia.

