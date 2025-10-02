Hallazgo histórico y sorprendente en Israel revoluciona lo que se sabía sobre la antigüedad

Por Juan Pablo Strappazzon







Cada día, la arqueología nos sorprende con descubrimientos que impactan al mundo. En Israel, un hallazgo científico sorprendente está reescribiendo lo que se sabía sobre la antigüedad. En esta nota, te contamos qué encontró el equipo de científicos que trabajó en la zona.

Hallazgo histórico en Israel impacta y sorprende a científicos En Kiryat Gat, Israel, una reciente excavación dirigida por la Autoridad de Antigüedades de Israel sacó a la luz un antiguo taller donde, hace 5.500 años, se elaboraban herramientas de sílex.

Israel Israel: hallan taller de sílex de 5.500 años de antigüedad Foto: Israel Antiquities Authority El hallazgo, que apareció antes de la construcción de un nuevo barrio, evidencia un nivel sorprendente de pericia tecnológica para la época, mostrando que la fabricación de hojas de piedra ya estaba altamente especializada al inicio de la Edad de Bronce.

Según los arqueólogos, este sitio sugiere la existencia de una sociedad organizada, con estructuras sociales y económicas más complejas de lo que se pensaba para aquel período. Entre los objetos más destacados se encuentran grandes bloques de sílex que servían como base para producir hojas finamente trabajadas, uniformes y extremadamente filosas. / La Nación

Israel (2) El hallazgo indica una sociedad organizada en la Edad de Bronce Foto: Israel Antiquities Authority

