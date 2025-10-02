2 de octubre de 2025
Hallazgo histórico y sorprendente en Israel revoluciona lo que se sabía sobre la antigüedad

Un hallazgo de arqueología en Israel sorprendió a la comunidad científica y al mundo. Descubrí qué encontraron y cómo cambia nuestra visión de la antigüedad.

Hallazgo histórico y sorprendente en Israel revoluciona lo que se sabía sobre la antigüedad

Hallazgo histórico y sorprendente en Israel revoluciona lo que se sabía sobre la antigüedad

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cada día, la arqueología nos sorprende con descubrimientos que impactan al mundo. En Israel, un hallazgo científico sorprendente está reescribiendo lo que se sabía sobre la antigüedad. En esta nota, te contamos qué encontró el equipo de científicos que trabajó en la zona.

Hallazgo histórico en Israel impacta y sorprende a científicos

En Kiryat Gat, Israel, una reciente excavación dirigida por la Autoridad de Antigüedades de Israel sacó a la luz un antiguo taller donde, hace 5.500 años, se elaboraban herramientas de sílex.

Israel: hallan taller de sílex de 5.500 años de antigüedad

Israel: hallan taller de sílex de 5.500 años de antigüedad

El hallazgo, que apareció antes de la construcción de un nuevo barrio, evidencia un nivel sorprendente de pericia tecnológica para la época, mostrando que la fabricación de hojas de piedra ya estaba altamente especializada al inicio de la Edad de Bronce.

Según los arqueólogos, este sitio sugiere la existencia de una sociedad organizada, con estructuras sociales y económicas más complejas de lo que se pensaba para aquel período. Entre los objetos más destacados se encuentran grandes bloques de sílex que servían como base para producir hojas finamente trabajadas, uniformes y extremadamente filosas. / La Nación

