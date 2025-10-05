5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Negociaciones

Hamás exige un intercambio "inmediato" de rehenes antes de las negociaciones en Egipto

Hamás busca un intercambio de rehenes mientras Israel exige aceptar por completo el plan de paz que impulsa Donald Trump para Gaza.

Un alto funcionario de Hamás aseguró que el movimiento “está muy interesado

Un alto funcionario de Hamás aseguró que el movimiento “está muy interesado"

Infobae
Por Sitio Andino Mundo

Hamás pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por palestinos detenidos en Israel, en vísperas del inicio de las negociaciones indirectas en Egipto. El plan de paz es impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que el grupo islamista “no puede aceptar parcialmente el plan”, sino que “debe asumirlo en su totalidad”.

Lee además
Tensiones en Oriente Medio: flotillas humanitarias y respuestas internacionales
Sin consenso

Tensiones en Oriente Medio: flotillas humanitarias y respuestas internacionales
Hallazgo histórico y sorprendente en Israel revoluciona lo que se sabía sobre la antigüedad
Revolución arqueológica

Hallazgo histórico y sorprendente en Israel revoluciona lo que se sabía sobre la antigüedad

Hamás presiona por un intercambio inmediato

Las conversaciones, previstas para comenzar este lunes en Sharm el Sheij, estarán centradas en el plan de 20 puntos propuesto por Trump, quien envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner para liderar la mediación. El objetivo principal es acordar las condiciones para la liberación de los rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, de los cuales se estima que una veintena siguen con vida.

hamás.png
Hamas pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por palestinos detenidos en Israel

Hamas pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por palestinos detenidos en Israel

Según la información de TN, un alto funcionario de Hamás, bajo condición de anonimato, aseguró que el movimiento “está muy interesado en alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra e inicie de inmediato el proceso de intercambio de prisioneros”.

El sábado, Trump advirtió a Hamás que no tolerará demoras en la aplicación del plan, que contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada progresiva del ejército israelí de Gaza y el desarme total del movimiento islamista.

Netanyahu exige aceptar el plan de paz completo

Hamás, por su parte, reiteró ante los mediadores “la necesidad de que Israel suspenda todas las operaciones militares y aéreas en Gaza, retire sus tropas de la Ciudad de Gaza y cese los sobrevuelos de drones”. A cambio, el grupo aseguró que las facciones de la resistencia también cesarán sus operaciones militares.

Netanyahu insistió este domingo en que la decisión está en manos de Hamás: “Es su responsabilidad aceptar el acuerdo propuesto por Estados Unidos y liberar a los rehenes. Si se niegan, contarán con la plena respuesta militar de Israel con el apoyo de Washington”, afirmó el primer ministro israelí en una entrevista con medios internacionales.

image.png
Netanyahu insistió este domingo en que la decisión está en manos de Hamas

Netanyahu insistió este domingo en que la decisión está en manos de Hamas

Además, Netanyahu lanzó una advertencia a los líderes europeos: “No alimenten al cocodrilo, porque vendrá por ustedes”, señaló, haciendo un llamado a que no se suavicen las exigencias hacia Hamás.

Egipto y Estados Unidos median en las negociaciones

Mientras tanto, Trump publicó en su red Truth Social que Israel ha suspendido temporalmente los bombardeos en Gaza para dar una oportunidad a la paz, y subrayó: “Hamás debe actuar rápido, o de lo contrario todas las apuestas se cancelarán”.

El plan de paz de 20 puntos incluye un cese al fuego a cambio de la entrega de los rehenes, un retiro gradual israelí, una Gaza desmilitarizada y la supervisión internacional de su reconstrucción y gobernanza, sin participación política de Hamas.

donald trump, gaza, hamás, israel
Trump publicó en su red Truth Social que Israel ha suspendido temporalmente los bombardeos en Gaza

Trump publicó en su red Truth Social que Israel ha suspendido temporalmente los bombardeos en Gaza

Según los términos, Israel liberará a más de 1.900 prisioneros palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua, mientras que los miembros de Hamás que depongan las armas podrán recibir amnistía o salida segura hacia terceros países.

Netanyahu expresó su esperanza de que la liberación total de los rehenes pueda concretarse “en los próximos días”, mientras la comunidad internacional insta a ambas partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al conflicto y aliviar el sufrimiento civil en Gaza.

Temas
Seguí leyendo

Por qué se festeja la Navidad en octubre en Venezuela

Murió Jane Goodall: la científica que cambió la forma de entender a los animales

Fuerte terremoto en Filipinas deja al menos 69 muertos

El hallazgo científico sin precedentes en China que reescribe la historia evolutiva

Milei reforzó su alianza con Netanyahu en Nueva York y pidió la liberación de los rehenes argentino

Asamblea General de la ONU: perspectivas sobre el conflicto en Oriente Medio

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?
Geopolitica y economía

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado habló en una entrevista con Luis Majul
Entrevista

Milei defendió a Espert tras su renuncia: "No tengo dudas de su honorabilidad"

Por Sitio Andino Política
Voy a dejar el alma para defender el rumbo, la palabra del reemplazante de Espert en la lista libertaria
Elecciones 2025

"Voy a dejar el alma para defender el rumbo", la palabra del reemplazante de Espert en la lista libertaria

Por Sitio Andino Política
El Lobo quiere dar otro paso en su historia.
Dale Lobo

Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso ¿Cuándo y dónde se juega?

Por Martín Sebastián Colucci