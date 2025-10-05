Javier Milei defendió a José Luis Espert tras su renuncia: "No tengo dudas de su honorabilidad"

El Presidente destacó que la decisión del economista fue un acto de "grandeza política". “Me parece un gesto noble el del profe Espert a la luz de lo que estaba ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación, es especialista en ensuciar”, sostuvo.
En esa línea, lamentó que el oficialismo se viera envuelto en discusiones ajenas a su agenda. “En vez de hablar de cómo convertir a la Argentina en una potencia, se estaba discutiendo si en La Libertad Avanza estamos manchados o no. Es una locura viniendo de quien viene”, afirmó.
"Es una operación siniestra", la defensa de Milei a Espert tras bajar su candidatura
Milei explicó que Espert no estaba en condiciones de soportar la presión mediática que generó la controversia. “Es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con acusaciones aberrantes. Una persona honesta no está acostumbrada a ese barro. Es horrible lo que le hicieron. Es una operación siniestra”, dijo.
También defendió la contratación de Espert por parte del sector privado en el momento en cuestión. “Si usted quiere hacer algo sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? Está claro que no tenía malas intenciones. Cuando hizo esto, la persona involucrada no estaba imputada y se lo presentaron personas honorables”, argumentó.
El mandatario aprovechó la ocasión para cargar contra dirigentes opositores. “Los candidatos de la oposición están blindados. Nadie les va a preguntar a (Jorge) Taiana o a (Juan) Grabois nada. Tienen récord de condenados y a la jefa de la banda con una tobillera. Y todavía le falta la causa de Los Sauces-Hotesur, los cuadernos de la corrupción y el Memorándum con Irán. Están más sucios que una papa”, lanzó.
Y agregó: “Como ellos están sucios, ensucian a todos los demás para que crean que todos somos lo mismo. Hoy Espert demostró que no somos lo mismo. Es un peleador, un gladiador. ¿Por qué se baja? Porque tiene una responsabilidad histórica y la causa de la libertad es más importante que nosotros”.
Javier Milei ratificó que Diego Santilli ocupará el lugar de José Luis Espert