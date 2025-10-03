4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Pese a los rumores, José Luis Espert confirmó que no baja su candidatura

La decisión se determinó tras el encuentro entre el diputado —quien apuesta a renovar su banca en las elecciones de octubre— y el presidente Javier Milei. "No me bajo nada", escribió en X.

Por común acuerdo, no se bajó la candidatura del diputado nacional para octubre.

Foto: AFP

"Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!", escribió el legislador libertario en su cuenta de la red social X, respondiendo un posteo del periodista Eduardo Feinmann que decía "Todo conduce a la renuncia".

La no dimisión terminó de resolverse en la noche de este viernes, cuando Espert se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y le llevó su renuncia. Sin embargo, el Jefe de Estado, de los pocos que respalda a Espert en el oficialismo nacional, optó por sostener la candidatura. Pese a los consejos de su círculo íntimo y, principalmente, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La denuncia y la polémica en torno a José Luis Espert

Desde finales de septiembre, Espert quedó envuelto en una causa judicial impulsada por Juan Grabois, que lo acusa de haber recibido US$200.000 de Machado, detenido en causas de narcotráfico, y de haber utilizado esos fondos para la campaña electoral de 2019 o incorporarlos a su patrimonio personal.

Según la presentación, el legislador adquirió una casa en Beccar, un BMW de alta gama y una sociedad sin actividad visible poco después de las elecciones de ese año. El expediente, radicado en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, se encuentra bajo secreto de sumario.

José Luis Espert
José Luis Espert mantiene su candidatura para renovar la banca a diputado nacional en las elecciones de octubre.

En paralelo, el bloque kirchnerista en Diputados, con apoyo de parte de la oposición, impulsa un proyecto para expulsarlo por “inhabilidad moral”, apelando al artículo 66 de la Constitución Nacional. El próximo miércoles buscarán también desplazarlo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un rol clave en la Cámara Baja.

El respaldo de Milei a Espert frente a la presión política

A medida que avanzó la causa, crecieron las presiones dentro del propio oficialismo para que Espert diera un paso al costado. Patricia Bullrich, Guillermo Francos y Manuel Adorni figuran entre los que le reclamaron explicaciones. También Karina Milei y Santiago Caputo habrían insistido en que renuncie a su candidatura.

Sin embargo, el Presidente mantuvo su apoyo. “El profe Espert, desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo”, escribió Milei en redes sociales tras el descargo público del diputado.

Incluso Mauricio Macri, que este viernes estuvo en Olivos, habría sugerido al Presidente revisar el futuro político del legislador. Pese a esos consejos, Milei decidió sostenerlo y mantener su candidatura.

