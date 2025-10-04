4 de octubre de 2025
Reunión clave en Washington

Luis Caputo se reúne con el Tesoro de EE.UU. por el respaldo financiero impulsado por Trump

Luis Caputo se reúne con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para definir los términos del paquete financiero propuesto por Donald Trump.

Luis Caputo ya está en Estados Unidos.

La cita, prevista para este sábado, marcará el inicio formal de las negociaciones para delinear cómo se implementará el paquete de asistencia que incluiría un swap, un crédito stand-by y una eventual intervención sobre bonos argentinos en los mercados.

El encuentro, que se desarrollará en la sede del Departamento del Tesoro, contará también con la presencia del subsecretario Michael Kaplan, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. De acuerdo a trascendido, antes de la apertura de los mercados financieros del lunes 6 de octubre, podría haber un anuncio al respecto.

El Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund), administrado por el Tesoro estadounidense, es la herramienta clave que Bessent puso sobre la mesa para sostener la operación. A través de este fondo, Washington podría financiar un swap por 20.000 millones de dólares, otorgar un crédito stand-by, adquirir bonos soberanos y operar tanto en el mercado primario como en el secundario de títulos públicos argentinos.

Bessent, en línea con la estrategia de respaldo del gobierno republicano a Milei, adelantó parte del plan a través de su cuenta oficial de X el pasado 23 de septiembre. En ese mensaje, sostuvo que “el Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares, otorgar un importante crédito stand-by y establecer una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central”.

También confirmó que Washington busca “coordinar con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva en los mercados” y mencionó su intención de revisar beneficios fiscales a exportadores de materias primas que liquiden divisas en el exterior.

De concretarse, el paquete de auxilio incluiría cuatro componentes principales: compra de bonos argentinos en dólares, crédito stand-by, adquisición de deuda pública primaria o secundaria, y el swap de divisas por 20.000 millones.

Sin embargo, el Fondo de Estabilización Cambiaria cuenta con recursos limitados —cercanos a los 24.000 millones de dólares—, lo que plantea dudas sobre la capacidad del Tesoro para financiar simultáneamente todas las medidas prometidas.

Luis Caputo se reúne en medio de una fuerte tensión financiera

En este escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emerge como actor central. El organismo mantiene un diálogo activo con el Tesoro estadounidense y con el equipo económico argentino, y habría pedido al gobierno de Milei ampliar el respaldo político interno para garantizar la viabilidad de las reformas estructurales y la acumulación de reservas.

La reunión entre Caputo y Bessent se produce en medio de una fuerte tensión financiera en los mercados y tras una semana de presión sobre el peso argentino, que obligó al Tesoro a intervenir para contener un aumento del 7% en el dólar oficial.

La expectativa ahora se concentra en el anuncio que ambos funcionarios podrían realizar en las próximas horas, que marcará el rumbo de la relación económica entre Buenos Aires y Washington en los meses venideros.

