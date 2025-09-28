¿Qué pasará con el dólar este lunes 29 de septiembre? Esto anticipa el mercado

Expectativa en el mercado: cómo arranca el dólar tras las medidas de Luis Caputo. Foto: NA

Por Sitio Andino Economía







Tras una semana de compras de divisas y restricciones al “cepo al rulo”, el dólar abrirá este lunes 29 de septiembre de 2025 bajo un clima de expectativa, luego de una semana marcada por medidas del equipo económico de Luis Caputo.

Las restricciones al denominado “cepo al rulo” y las fuertes compras del Tesoro se convirtieron en factores centrales para el inicio de la jornada.

Apertura del dólar: los valores que marcarán la jornada cambiaria Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, las cotizaciones del último día hábil se consolidaron como la principal referencia. En el Banco Nación (BNA), el dólar oficial cerró a $1.350 para la venta, mientras que el tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.326. El dólar blue, por su parte, finalizó la semana en $1.440, con una brecha del 8,6% respecto al oficial. En cuanto a los dólares financieros, el MEP quedó en $1.433,53 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.472,51.

El impacto de las medidas también se reflejó en las reservas internacionales del Banco Central (BCRA). La imposición de un plazo de 90 días sin acceso a dólares financieros para quienes operen en el mercado oficial permitió incrementar las reservas en u$s 1.889 millones en una semana, alcanzando los u$s 41.238 millones, el valor más alto en un mes. Este aumento se explicó en gran parte por las compras del Tesoro, que adquirió unos u$s 1.350 millones provenientes de la liquidación del sector agroexportador tras el cierre de la posibilidad del “rulo”.

En este contexto, la apertura de este lunes quedará condicionada por estas referencias y el efecto inmediato de las medidas implementadas por el Gobierno, que busca estabilizar el tipo de cambio y reducir la presión especulativa sobre el sistema financiero. Fuente: NA.