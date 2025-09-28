28 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alarma

La brutalidad detrás de los femicidios en Mendoza: vidas perdidas y cuerpos invisibilizados

En lo que va del año, más de 160 mujeres fueron víctimas de femicidio. Mendoza es una de las provincias más afectadas. El mecanismo para ocultar los cuerpos.

La violencia de género es un problema cada vez más alarmante en la sociedad

La violencia de género es un problema cada vez más alarmante en la sociedad

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

La violencia de género es un problema cada vez más alarmante en la sociedad. En Argentina, más de 160 mujeres fueron víctimas de femicidio en lo que va del año, siendo Mendoza una de las provincias más afectadas por estos crímenes. La cifra es preocupante, ya que miles de mujeres perdieron su vida en manos de la violencia machista.

Según el Observatorio Mumalá, en el 14% de los femicidios se utilizó algún mecanismo para deshacerse del cadáver, ocultar o disimular el hecho. Entre los métodos más frecuentes se encuentran: desecho en basurales, arrojo en ríos o arroyos y colocación del cuerpo en bolsas de basura. A esto se suman las publicidades que aparecen en las redes sociales que reflejan este dato y el sufrimiento que padecen las víctimas.

Lee además
La histórica figura de la televisión argentina se mostró conmovida y reflexiva
Se quebró en vivo

Video: Mirtha Legrand expresó su dolor por el triple femicidio de Florencio Varela
A través de un video en Instagram, relató lo sucedido y expresó su indignación
Violento episodio

Video: el descargo de Robertito Funes tras sufrir una agresión mientras cubría la marcha de Ni Una Menos
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Mumala (@mumalanacional)

"Estos mecanismos de ocultamiento es un dato que para nosotras es devastador, pero que también muestra muy gráficamente este grado de residualidad que tienen los cuerpos y las mujeres para el sujeto femicida", afirmó a Sitio Andino Luisina Blanco coordinadora del Observatorio Mumalá en Mendoza.

En la misma línea, agregó: “Representamos desechos, basura y seres descartables. Esto evidencia el escaso valor que tiene la corporalidad femenina en esta sociedad”.

ni una menos, buenos aires, junio, 2017 - 297835

"Estos mecanismos de ocultamiento es un dato que para nosotras es devastador", afirmó Blanco

Femicidios resonantes en Mendoza

Lamentablemente, la provincia ha registrado múltiples femicidios con extrema violencia, donde los cuerpos fueron descuartizados, incinerados o descartados en descampados. Entre los más recordados se encuentran:

  • Johana Chacón (13 años): asesinada por Mariano Luque, quien la ahorcó, enterró y luego quemó su cuerpo.

  • Abigail Carniel (18 años, abril 2021): según la hipótesis principal, fue asesinada y arrojada a un pozo séptico.

  • Pamela Cuello (38 años, agosto 2024, El Algarrobal): encontrada asesinada, prendida fuego y descuartizada en un descampado.

femicidios, mendoza
Lamentablemente, la provincia ha registrado múltiples femicidios con extrema violencia

Lamentablemente, la provincia ha registrado múltiples femicidios con extrema violencia

  • Alejandra Cuevas (febrero 2025, Las Heras): su cuerpo fue hallado incinerado y oculto entre maleza de más de dos metros.

  • Eliana Speziale (febrero 2025, Junín): un empleado de una central hidroeléctrica encontró el cuerpo, que había sido arrastrado por un rastrillo automático de basura en el cauce.

  • Flora Inés Moyano (julio 2025, Las Heras): su cuerpo apareció en un descampado; se presume que fue asesinada en otro lugar y luego trasladada.

A estos femicidios se suma el crimen de tres chicas en el Partido de La Matanza, ocurrido el pasado miércoles. Las jóvenes de 15 y 20 años estaban desaparecidas y fueron halladas descuartizadas. Los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio de una casa.

Reclamos de las organizaciones feministas

Frente a esta situación, desde las organizaciones feministas se plantean dos reclamos centrales. Según explicó Blanco: “Por un lado, pedimos medidas concretas para que los varones no se conviertan en femicidas. Y por otro, reclamamos políticas contra los basurales y descampados a cielo abierto, que son utilizados para descartar cuerpos”.

martes 3 de junio de 2025, Marcha Niunamenos, ni una menos, 10 años, femicidios, violencia de género
Frente a esta situación, desde las organizaciones feministas se plantean dos reclamos centrales

Frente a esta situación, desde las organizaciones feministas se plantean dos reclamos centrales

La coordinadora advirtió que estas problemáticas están ligadas a servicios públicos y falta de control estatal: “Si estas zonas estuvieran cercadas o existieran sanciones para quienes las mantienen sin medidas de seguridad, las posibilidades de descarte serían mucho menores”.

Polémica por publicidad de Shell

En los últimos días, una publicidad de Shell generó un fuerte repudio social. En el video, una mujer es envuelta en bolsas de consorcio y arrojada dentro de un vehículo, simulando que se deshacen de ella.

La campaña fue duramente criticada en redes sociales por su contenido violento y sexista. “El nivel de crueldad y cómo algo que para los varones significa un chiste, para las mujeres significa la vida misma, es alarmante”, afirmó Blanco.

polémica - redes sociales (2)
En los últimos días, una publicidad de Shell generó un fuerte repudio social

En los últimos días, una publicidad de Shell generó un fuerte repudio social

Finalmente, subrayó: “Es sumamente importante denunciar estos “chistes”, porque a nosotras nos cuesta la vida y muchas veces somos descartadas de esa manera”.

La crudeza de los datos y los testimonios refleja que la violencia de género en Mendoza y en el país continúa siendo una problemática estructural que requiere respuestas urgentes. Los femicidios no solo arrebatan vidas, sino que también exhiben prácticas de descarte y deshumanización que profundizan el dolor de las víctimas y de toda la sociedad.

Frente a esta realidad, el desafío no se limita a exigir justicia, sino también a implementar políticas públicas efectivas de prevención, control de espacios vulnerables y cambios culturales que erradiquen de raíz la violencia machista.

Temas
Seguí leyendo

Triple femicidio en Florencio Varela: desde Bolivia, trasladaron a Buenos Aires al quinto sospechoso

El femicidio de Mendoza similar al triple crimen y que aún está impune

Triple femicidio de Florencio Varela: se conoció la imagen de "Pequeño J"

Investigación del triple femicidio: emitieron un pedido de captura internacional contra un cómplice de Pequeño J

Un documental de Netflix revela los secretos de la prostitución y el narcotráfico

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Velaron a las tres jóvenes asesinadas en La Matanza y convocaron a una marcha masiva para pedir Justicia

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

LO QUE SE LEE AHORA
dos hombres resultaron heridos en lujan de cuyo tras chocar contra un colectivo
Sufrieron traumatismos graves

Dos hombres resultaron heridos en Luján de Cuyo tras chocar contra un colectivo

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre

Los candidatos a diputado nacional buscan adhesiones a menos de 30 días de los comicios. video
Lo que viene hasta el 26 de octubre

Las estrategias de campaña de las fuerzas políticas de Mendoza, a un mes de las elecciones

Te Puede Interesar

La violencia de género es un problema cada vez más alarmante en la sociedad
Alarma

La brutalidad detrás de los femicidios en Mendoza: vidas perdidas y cuerpos invisibilizados

Por Carla Canizzaro
Autoridades chilenas y argentinas en el Comité Paso Pehuenche (Gentileza).
conclusiones

Comité Paso Pehuenche: "Las metas se están cumpliendo"

Por Claudio Altamirano
Carne: el precio del dólar y la caída del poder adquisitivo marcan el mercado
Consumo

El precio del dólar y la caída del poder adquisitivo marcan el mercado de la carne

Por Sitio Andino Economía