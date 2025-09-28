Triple femicidio en Florencio Varela: desde Bolivia, trasladaron a Buenos Aires al quinto sospechoso

El quinto implicado en el triple femicidio de Florencio Varela fue detenido en Bolivia

La Policía Federal Argentina trasladó este sábado a Buenos Aires a Lázaro Víctor Sotacuro , ciudadano peruano señalado como el quinto detenido por el triple femicidio de Florencio Varela . El caso de las tres adolescentes de 15 y 20 años conmocionó al país y suma ahora un nuevo detenido.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el viernes se activó un operativo conjunto luego de recibir dos pedidos de captura contra Sotacuro. La Brigada de Investigaciones de Jujuy revisó las cámaras de la vieja terminal de colectivos de San Salvador y las listas de pasajeros de los tours de compras, confirmando que el sospechoso había llegado el miércoles por la noche en un micro proveniente de Buenos Aires.

Tras la verificación, la policía jujeña inició la búsqueda en distintos hoteles de la provincia y dio aviso a la Policía Nacional de Bolivia , con la que mantiene un vínculo de cooperación. Finalmente, agentes bolivianos localizaron a Sotacuro el viernes por la noche en un hotel de la ciudad de Villazón , donde fue detenido.

En la jornada de este sábado, fue trasladado en un avión oficial al aeropuerto de Ezeiza , donde quedó a disposición de la Justicia bonaerense , que lo investiga por su presunta participación en el triple homicidio .

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas al triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga". Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a dondehabían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Mientras avanza la investigación por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, se difundió la imagen de "Pequeño J", el principal señalado de la causa. El líder narco peruano, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, habría sido para los investigadores quien ordenó el crimen de las jóvenes, como así también su tortura y su transmisión "disciplinadora en vivo".

Los investigadores manejan como principal hipótesis que “Pequeño J” habría contratado a sicarios para llevar adelante el crimen planificado de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), en represalia por el presunto robo de dinero y cocaína.

image Se difundió la imagen de "Pequeño J", el principal señalado de la causa

Este viernes, Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, la mano de derecha de “Pequeño J”, el líder narco peruano, quien habría sido el ideólogo de los femicidios de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios. Las autoridades sospechan que el implicado es la mano derecha de Julio Valverde, el hombre de nacionalidad peruana apodado “Pequeño J” señalado como el autor intelectual de los tres asesinatos perpetrados en la zona sur del conurbano.