Investigación del triple femicidio: emitieron un pedido de captura internacional contra un cómplice de Pequeño J

Este viernes, Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio , la mano de derecha de “Pequeño J” , el líder narco peruano, quien habría sido el ideólogo de los femicidios de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios . Las autoridades sospechan que el implicado es la mano derecha de Julio Valverde, el hombre de nacionalidad peruana apodado “Pequeño J” señalado como el autor intelectual de los tres asesinatos perpetrados en la zona sur del conurbano.

El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de “ homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.

“Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”, remarcó Interpol.

En este sentido, enfatiza que en el caso de hallar a Ozorio se concretará su detención preventiva. Por otra parte, los cuerpos de Brenda y Morena fueron sepultados en el cementerio Las Praderas y el entierro de Lara se concretó en Campo Santo.

Sabrina, mamá de Brenda, expresó con dolor que es “injusto lo que le pasó a Brenda”, pero que luchará todos los días para tener justicia y agregó que todos los días va a marchar “hasta que me traigan los verdaderos responsables y no perejiles”.

El abogado de la familia de Lara, Gonzalo Fuenzalida, advirtió que esta noche “podría haber más detenciones” en la investigación y añadió: “Este fin de semana tendremos más novedades”.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) fueron los primeros cuatro arrestados. Asimismo, la investigación sumó una cuarta fiscal en carácter de colaboradora especial. Se trata de Lorena Pecorelli, quien participará en el caso junto a Adrián Arribas, Diego Rulli y Claudio Fornaro.

“En base a ello, luego de recibida la causa y de acuerdo a las constancias que obran en la pesquisa, se llevaron adelante nuevas medidas de prueba, como así también se realizaron diversos requerimientos al Sr. Juez Garante interviniente”, agrega el escrito.

Los funcionarios judiciales mantuvieron una reunión con los padres, madres y familiares de las damnificadas junto a personal del Centro de Asistencia a la Víctima de este Ministerio Público y a personal de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Se escuchó a los familiares, se evacuaron las inquietudes planteadas y el Fiscal adelantó los lineamientos de la causa”, concluye el comunicado.

Nueva detención en Bolivia

El ministerio de Seguridad de la Nación confirmó esta noche la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, quien está involucrado en el triple de las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El sujeto fue arrestado en la ciudad boliviana de Villazón, ubicada en el límite con La Quiaca, en la provincia de Jujuy.

A través de un posteo en la red social X, la ministra Patricia Bullrich señaló que ”con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. Será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”.