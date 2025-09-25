Dolor

Velaron a las tres jóvenes asesinadas en La Matanza y convocaron a una marcha masiva para pedir Justicia

Familiares despidieron a las tres jóvenes asesinadas en La Matanza. Cuatro acusados siguen detenidos y la causa tiene nuevo fiscal.

Los asistentes aplaudieron para visibilizar el reclamo y exclamaron “Justicia para las tres”

Los asistentes aplaudieron para visibilizar el reclamo y exclamaron “Justicia para las tres”

Foto: NA

Durante la ceremonia, los asistentes aplaudieron para visibilizar el reclamo y exclamaron “Justicia para las tres”, además de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.


Familiares y amigos despidieron a las tres jóvenes que fueron brutalmente asesinadas

Familiares y amigos despidieron a las tres jóvenes que fueron brutalmente asesinadas

Pablo y Antonio, primo y abuelo de Morena y Brenda, dialogaron con la prensa y expresaron que fue “un día desastroso” para toda la familia. Antonio se preguntó: “¿Tan vacíos nos dejan los políticos?” y advirtió que estará “todos los días en el Congreso”, aunque aseguró: “Confío en la Justicia”. Por su parte, Pablo sostuvo que “es muy difícil esto” debido al profundo dolor que atraviesan los familiares


Pablo y Antonio, primo y abuelo de Morena y Brenda, dialogaron con la prensa y expresaron que fue “un día desastroso”

Pablo y Antonio, primo y abuelo de Morena y Brenda, dialogaron con la prensa y expresaron que fue “un día desastroso”

Tras la despedida, la familia y organizaciones feministas convocaron a una marcha masiva para este sábado. La movilización comenzará en Plaza de Mayo y finalizará en el Congreso, bajo la consigna “Ni una menos”. La cita es a las 16:00 y se espera la participación de miles de mujeres para reclamar el fin de la violencia de género y exigir políticas públicas contra los femicidios.


La familia y organizaciones feministas convocaron a una marcha masiva

La familia y organizaciones feministas convocaron a una marcha masiva

Se negaron a declarar los cuatro sospechosos del crimen en La Matanza

En paralelo, los cuatro sospechosos por el triple crimen quedaron detenidos tras negarse a declarar. Según informó la agencia Noticias Argentinas, se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Los acusados “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas del anterior fiscal Gastón Duplaá.


Los acusados “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas del anterior fiscal Gastón Duplaá

Los acusados “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas del anterior fiscal Gastón Duplaá

El fiscal solicitó al juez de Garantías Fernando Horacio Pinos Guevara que se convirtiera la aprehensión en detención, y el magistrado concedió el pedido. Los cuatro quedaron arrestados por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Finalmente, el fiscal Duplaá dejó la causa y la investigación quedó a cargo de Adrián Arribas, quien confirmó: “La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”.

