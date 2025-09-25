Triple crimen: la preocupación de Mercedes Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus , se refirió al triple crimen de Florencio Varela , donde tres jóvenes fueron asesinadas en un ataque que la Justicia bonaerense investiga como un posible ajuste vinculado al narcotráfico .

“Es un hecho gravísimo. La verdad que no tenemos esos casos en la provincia, pero es un hecho que alerta . Sobre todo porque se trata dar un mensaje de amedrentamiento y eso habla de una organización delictiva a escala mayor ”, señaló la funcionaria.

Rus advirtió que el caso “ pone en riesgo y en vilo todo el país, porque estamos hablando de bandas delictivas que seguramente se fueron consolidando a lo largo del tiempo ”.

El trabajo conjunto en Cuyo para combatir el narcotráfico

En ese sentido recordó que “de un tiempo a esta parte las fronteras del norte no fueron custodiadas por los gobiernos nacionales y eso tiene un efecto. Hoy están mejor custodiadas, y nosotros hacia Mendoza estamos consolidando un plan regional de seguridad”.

La ministra explicó que Mendoza busca que Cuyo sea “incómodo al narcotráfico” mediante un sistema de seguridad coordinado con San Juan y San Luis.

“Es incómodo en la medida que tenemos un sistema de seguridad mejor coordinado, no solo en Mendoza, sino en las provincias aledañas para proteger, no que no entren a Mendoza, sino que no entren tampoco a San Juan y San Luis”, destacó.

Este trabajo se enmarca en el plan firmado en mayo del año pasado por los gobernadores Alfredo Cornejo, Claudio Poggi y Marcelo Orrego, que –según Rus– “ venimos traccionando bien”.

Patricia Bullrich llega el lunes para reforzar la cooperación

La ministra confirmó, además, que la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitará Mendoza la próxima semana, posiblemente el lunes 29, para la postergada inauguración de la nueve sede de Gendarmería en Guaymallén.

Rus detalló que el inmueble, cedido por el municipio, permitirá ampliar la presencia de fuerzas federales para investigaciones de drogas. “Entre el 80 y el 90% lo hace la Policía de Mendoza. Tengamos en cuenta que es un delito en donde la interjurisdiccionalidad, los conocimientos y la inteligencia nacional son fundamentales, por eso venimos pidiendo más federales para trabajar en eso”, subrayó.

Bullrich llegaría acompañada por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la propia Rus, mientras que la presencia del gobernador Alfredo Cornejo dependerá de su regreso desde Buenos Aires, donde ese mismo día participará de una reunión del Consejo de Mayo.