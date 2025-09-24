conmoción

Partido de La Matanza: hallaron asesinadas a las tres chicas desaparecidas

Las tres jóvenes de 15 y 20 años que eran buscadas en el partido de La Matanza fueron halladas descuartizadas. Por el paradero ya había cuatro detenidos.

Conmoción por los crímenes de tres jóvenes en el partido de La Matanza.&nbsp;

Conmoción por los crímenes de tres jóvenes en el partido de La Matanza. 

Por Sitio Andino Policiales

La Policía confirmó ese miércoles que los tres cuerpos hallados pertenecen a Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que eran buscadas intensamente en el Partido de La Matanza, Buenos Aires y por cuyo paradero ya había cuatro detenidos.

Los restos fueron hallados tras una serie de allanamientos y rastrillajes en el marco de la averiguación de paradero, que a partir de ahora se investiga como un triple homicidio.

Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es “positivo” y se estima que en minutos habrá confirmación oficial.

Fueron asesinadas las tres jóvenes desaparecidas en el partido La Matanza

Según detallaron a la agencia Noticias Argentinas, los tres cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio de una casa. En un comienzo se informó que uno de los cadáveres se encontraba dentro de la camioneta, pero dicha versión ya fue descartada.

El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.

Fuentes del caso explicaron que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una "fiesta narco".

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados".

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos.

Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

