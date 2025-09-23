Violencia

Pelea callejera en Malargüe: abren una investigación judicial tras el violento hecho

La justicia abrió dos causas, penal y contravencional por la violenta pelea callejera en Malargüe. Ocurrió en pleno centro durante la madrugada.

El hecho trascendió a través de un video difundido en redes sociales

 Por Carla Canizzaro

La jueza contravencional María Paz Zabalegui confirmó que se iniciaron dos causas de oficio tras una violenta pelea callejera en Malargüe. El hecho ocurrió el pasado viernes en horas de la madrugada en pleno centro. La riña entre un grupo de jóvenes quedó registrada en videos que se viralizaron en redes sociales.

El hecho trascendió a través de un video difundido en redes sociales, donde se observa a varias personas golpeando a un hombre. Ante la gravedad de la situación, la magistrada indicó que se abrieron dos investigaciones paralelas:

  • Una causa penal, para determinar si existió algún delito.

  • Una causa contravencional, para investigar los disturbios generados durante la trifulca.

Investigaciones judiciales tras la pelea callejera

Zabalegui, diálogo con Noticiero Andino, explicó que se solicitaron diversas medidas, entre ellas la declaración de los efectivos que estuvieron en la zona y el relevamiento de las cámaras del CEO, ya que hay un domo de seguridad cercano al lugar del hecho.

Embed - MALARGÜE: INVESTIGACIÓN RIÑA CALLEJERA

En caso de que se confirme la existencia de un delito, la causa pasará a Fiscalía. Si se trata de una contravención, la investigación continuará en mi juzgado”, aclaró la jueza.

La magistrada confirmó que no hubo denuncias ni llamados de vecinos durante el episodio, aunque reconoció que este tipo de hechos ocurren con frecuencia los fines de semana en el centro del departamento.

La pelea entre un grupo de jóvenes quedó registrada en videos que se viralizaron en redes sociales

Además, Zabalegui desestimó que la participación de algunos involucrados, que pertenecerían a una institución, pueda generalizarse: “Dos o tres personas no representan a toda una institución. Son mayores de edad y responderán por sus actos, pero no se puede asociar el hecho a un sindicato en particular”, sostuvo.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se determine si habrá imputaciones penales o sanciones contravencionales.

