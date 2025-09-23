Condenaron a 4 años y 8 meses de prisión al policía acusado de matar accidentalmente a su pareja

Franco Cuello Nadal también quedó inhabilitado para ejercer la patria potestad de sus hijos Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Este martes, en una audiencia realizada en el Polo Judicial , el policía Franco Cuello Nadal fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión por el homicidio culposo de su pareja, Valeria Noemí Ramírez . El fallo le permitió evitar la prisión perpetua , luego de que un jurado popular desestimara la acusación de femicidio planteada por la fiscalía.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que, además, el imputado quedó inhabilitado por 8 años para ejercer la patria potestad de sus hijos y para desempeñar cargos públicos . El caso ocurrió en noviembre de 2022 en el departamento de Godoy Cruz , cuando Cuello Nadal , auxiliar del Grupo Especial de Seguridad (GES) , le disparó a la víctima mientras manipulaba su arma de fuego .

Durante el juicio por jurados , desarrollado la semana pasada, el fiscal de Homicidios Fernando Guzzo sostuvo que se trató de un femicidio cometido en un contexto de violencia de género . La defensa, en cambio, argumentó que no existió discusión previa entre la pareja y que el disparo había sido realizado accidentalmente por el hijo de ambos, de 4 años , al manipular el arma.

Finalmente, los 12 ciudadanos que integraron el jurado coincidieron en que Cuello Nadal fue quien efectuó el disparo que causó la muerte de Ramírez , aunque sin intención de matarla. Con ese veredicto, sus abogados celebraron que se evitara la condena a prisión perpetua . El juez Alejandro Miguel dictó la pena de 4 años y 8 meses de prisión , en línea con lo solicitado por la Fiscalía .

Juicio por jurado: la acusación de la Fiscalía

En la etapa de alegatos iniciales, el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, tomó la palabra. La acusación también está integrada por la fiscal Claudia Ríos, quien llevó adelante la investigación. Guzzo abrió su alegato con una frase contundente: “Sin rodeos. Un femicidio más”.

juicio por jurados, mendoza, femicidio Guzzo abrió su alegato con una frase contundente: “Sin rodeos. Un femicidio más” Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Durante su exposición, el fiscal sostuvo que el crimen se produjo en un contexto de violencia de género. “Dicho disparo fue tan letal y tan mortal que ingresó por la cara de la víctima, atravesó todo su cuerpo hasta que el plomo terminó saliendo por la espalda”.

Guzzo concluyó: “Estamos frente a un femicidio, frente a un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y también agravado por la relación de pareja”.

Por su parte, la querellante oficial Jimena Villanueva y abogada de Estela Ramírez (madre de la víctima), expresó: “El acusado, con la intención de matar a Valeria, le efectuó un disparo en la cara a corta distancia”. Sin embargo, desde la defensa sostuvieron que la hipótesis de la fiscalía es “inverosímil”.

jimena villanueva, juicio por jurados “El acusado, con la intención de matar a Valeria, le efectuó un disparo en la cara a corta distancia” Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

La defensa y el pedido de no culpabilidad

Los representantes y abogados de Cuello Nadal fueron Leonardo Pasccón y Federico Yunes. En los alegatos de apertura Pasccón afirmó que el día del crimen “no hubo ninguna discusión, sino que fue el día más feliz de la víctima”, y agregó que “hay un error en los tiempos que plantea el fiscal”.

Leonardo Pasccón, juicio por jurados Leonardo Pascón afirmó que el día del crimen “no hubo ninguna discusión" Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Además, aseguró que el autor del disparo fue el hijo de la pareja y que la fiscalía nunca consideró la posibilidad de un accidente doméstico. Es por esto que en el cierre de los alegatos finales, le solicitó al jurado popular que declararan a Franco Cuello como no culpable.

Cómo fue el crimen de Valeria Ramírez

La noche del 26 de noviembre de 2022, Valeria Ramírez, de 26 años, ingresó con una herida de bala al Hospital Central donde, horas después, murió. Por el hecho, quedó detenido Franco Cuello, un policía que presta servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES) el esposo de la víctima.

El hecho ocurrió en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, y señalaban que se había tratado de un accidente: que el acusado estaba limpiando su arma, cuando se levantó para ir al baño y su hijo, un niño de 4 años, la tomó y disparó sin intención a su madre. Sin embargo, las tareas de investigación demostrarían que, en realidad, fue el auxiliar Franco Nicolás quien gatilló el arma que terminó con la vida de la mujer.

franco cuello y valeria ramirez, femicidio godoy cruz.jpg La noche del 26 de noviembre de 2022, Valeria Ramírez, de 26 años, ingresó con una herida de bala al Hospital Central

Según informaron desde el Poder Judicial de Mendoza, del barrido electrónico realizado al menor hijo de la víctima y del victimario no se encontraron rastros de pólvora, mientras que en el caso del imputado dio positivo en pólvora en la zona de las manos, brazos y cuello.

Además, del resultado de la Necropsia se desprende que el disparo efectuado sobre la víctima fue de una distancia de entre 20 y 60 cm, de arriba hacia abajo con orificio de entrada en la fosa nasal derecha y orificio de salida por la espalda.