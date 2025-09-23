Choque y vuelco dejó cuatro heridos en Guaymallén

El accidente vial ocurrió en la madrugada, en la Costanera, del lado de Guaymallén.

Un accidente vial en Guaymallén ocurrido en la madrugada de este martes dejó como saldo al menos cuatro heridos , uno de ellos con lesiones de consideración, y un camión de recolección de residuos completamente volcado sobre la vereda, lo que generó congestión en el tránsito durante horas de la mañana.

El siniestro se registró cerca de las 2.30 en la intersección de Costanera y calle Saavedra, en Guaymallén cuando un camión Volkswagen perteneciente a la empresa Santa Elena, que circulaba en sentido de sur a norte por Costanera, fue impactado por una camioneta Peugeot Partner que lo hacía de oeste a este por Saavedra.

De acuerdo con lo observado por personal policial mediante las cámaras de vigilancia del lugar, la camioneta habría cruzado con el semáforo en rojo , embistiendo de lleno al camión y provocando su vuelco.

El vehículo pesado terminó de costado sobre la vereda este, con sus ruedas orientadas hacia el oeste , arrancando un árbol a su paso y generando una escena de gran impacto.

A bordo del camión viajaban tres personas que resultaron heridas. El conductor, identificado como Jorge Nicolás Aguilera, de 27 años, domiciliado en San Martín, sufrió politraumatismos leves y fue trasladado a la Clínica Francesa. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,00 g/L.

Junto a él viajaban Nelson Tomás, de 22 años, quien presentó politraumatismos moderados en su pierna derecha, y Kevin Robles, de 20 años, quien también fue diagnosticado con lesiones leves. Ambos fueron derivados al mismo centro de salud.

Por otro lado, en la camioneta Peugeot viajaban dos personas: el conductor, Marcos Condori, quien resultó ileso, y su acompañante, Ruth Condori, quien fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos.

Choque accidente vial

En el lugar trabajó el interno 66 del SEC, a cargo de la doctora María Rosa Rojo, matrícula 10185, quien asistió a los ocupantes del camión en primera instancia.

El hecho fue caratulado como siniestro vial con lesionados, y las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del impacto.

Todo indica que la maniobra imprudente de la camioneta al desobedecer la señal del semáforo habría sido el desencadenante del choque.

Ayer lunes, también en Guaymallén, ocurrió el accidente vial de otro camión que derivó en serios incidentes entre la policía y cientos de personas que querían robar la carne que había perdido el transporte en el vuelco.