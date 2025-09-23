esta madrugada

Choque y vuelco dejó cuatro heridos en Guaymallén

Un camión recolector volcó tras un accidente vial ocurrido esta madrugada en Costanera y Saavedra de Guaymallén. Hubo cuatro heridos.

El accidente vial ocurrió en la madrugada, en la Costanera, del lado de Guaymallén.&nbsp;

El accidente vial ocurrió en la madrugada, en la Costanera, del lado de Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un accidente vial en Guaymallén ocurrido en la madrugada de este martes dejó como saldo al menos cuatro heridos, uno de ellos con lesiones de consideración, y un camión de recolección de residuos completamente volcado sobre la vereda, lo que generó congestión en el tránsito durante horas de la mañana.

El siniestro se registró cerca de las 2.30 en la intersección de Costanera y calle Saavedra, en Guaymallén cuando un camión Volkswagen perteneciente a la empresa Santa Elena, que circulaba en sentido de sur a norte por Costanera, fue impactado por una camioneta Peugeot Partner que lo hacía de oeste a este por Saavedra.

Lee además
Relevamiento en Guaymallén.
Producción local

El municipio de Guaymallén lanza un relevamiento de la industria textil sustentable
Personal municipal trabajó en el lugar para retirar la mercadería
Momentos de tensión

Tras los incidentes en Guaymallén, retiraron la carne y continúan los trabajos de remoción

Grave accidente vial en la Costanera de Guaymallén

De acuerdo con lo observado por personal policial mediante las cámaras de vigilancia del lugar, la camioneta habría cruzado con el semáforo en rojo, embistiendo de lleno al camión y provocando su vuelco.

Accidente vial Costanera Guaymallen
El accidente vial ocurri&oacute; en la madrugada y gener&oacute; complicaciones en el tr&aacute;nsito de Costanera, a la altura de Guaymall&eacute;n.

El accidente vial ocurrió en la madrugada y generó complicaciones en el tránsito de Costanera, a la altura de Guaymallén.

El vehículo pesado terminó de costado sobre la vereda este, con sus ruedas orientadas hacia el oeste, arrancando un árbol a su paso y generando una escena de gran impacto.

A bordo del camión viajaban tres personas que resultaron heridas. El conductor, identificado como Jorge Nicolás Aguilera, de 27 años, domiciliado en San Martín, sufrió politraumatismos leves y fue trasladado a la Clínica Francesa. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,00 g/L.

Junto a él viajaban Nelson Tomás, de 22 años, quien presentó politraumatismos moderados en su pierna derecha, y Kevin Robles, de 20 años, quien también fue diagnosticado con lesiones leves. Ambos fueron derivados al mismo centro de salud.

Por otro lado, en la camioneta Peugeot viajaban dos personas: el conductor, Marcos Condori, quien resultó ileso, y su acompañante, Ruth Condori, quien fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos.

Choque accidente vial

En el lugar trabajó el interno 66 del SEC, a cargo de la doctora María Rosa Rojo, matrícula 10185, quien asistió a los ocupantes del camión en primera instancia.

El hecho fue caratulado como siniestro vial con lesionados, y las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del impacto.

Todo indica que la maniobra imprudente de la camioneta al desobedecer la señal del semáforo habría sido el desencadenante del choque.

Ayer lunes, también en Guaymallén, ocurrió el accidente vial de otro camión que derivó en serios incidentes entre la policía y cientos de personas que querían robar la carne que había perdido el transporte en el vuelco.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

Fue a bailar y desvalijaron su casa de Guaymallén: robaron una fortuna

Lo balearon en Guaymallén y está internado en grave estado

Matías Contreras capo en la temporada de pista local: ganó la 7ª fecha en Guaymallén

Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini Cooper

LO QUE SE LEE AHORA
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Te Puede Interesar

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Por Natalia Mantineo
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Por Pablo Segura
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Por Marcelo López Álvarez