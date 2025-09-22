buscan al "pachi"

Lo balearon en Guaymallén y está internado en grave estado

Un joven de 25 años fue baleado en Guaymallén y testigos señalaron a un vecino de la zona como autor de la agresión.

La agresión ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.&nbsp;

La agresión ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un joven de 25 años, oriundo de Santiago del Estero y radicado en Guaymallén, fue baleado esta mañana en Rodeo de la Cruz y por estas horas lucha por su vida en el hospital Central, en tanto que la policía busca a un sujeto apodado “Pachi”, quien sería el autor del disparo.

La agresión ocurrió a las 6 de este lunes en calle Cambiaggi, a la altura del asentamiento San Agustín de Rodeo de la Cruz y la víctima fue identificada como Cristian Guzmán (25), conocido en la zona donde fue el hecho como “Chocolate”.

El hombre recibió un disparo en el ante brazo derecho por lo que fue llevado de urgencia al hospital Central, donde permanece internado en grave estado, dijeron fuentes policiales.

Balearon a un joven en Guaymallén: el autor de la agresión está identificado

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, Guzmán deambulaba por la zona, al parecer revisando algunos contenedores de basura, cuando se originó una riña con un sujeto a quien conocía.

Allí ese individuo desenfundó un arma de fuego y le disparó al “Chocolate”, quien quedó tendido en la calle. Luego fue asistido por vecinos y finalmente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó al hospital.

Ahora la fiscalía investiga lo ocurrido, mientras intenta dar con el sujeto mencionado, sobre quien los detectives ya tienen su nombre y apellido.

