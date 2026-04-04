Desaparición de Darío Sebastián Codina: el testimonio de su madre y las dudas en la investigación

Darío Sebastián Codina Bandes fue visto por última vez el 17 de enero de 2023

Una de las desapariciones más inquietantes de Mendoza es la de Darío Sebastián Codina Bandes , visto por última vez el 17 de enero de 2023 en el departamento de Guaymallén . Desde entonces, su paradero es un misterio que mantiene en vilo a su familia y expone las dificultades de una causa que, pese al paso del tiempo, no logra esclarecer qué ocurrió.

La investigación, que tuvo imputados y algunas medidas iniciales, hoy continúa sin resultados concretos. Mientras tanto, el reclamo de justicia se sostiene en la voz de su madre, Inés Bandes , cuyo testimonio reconstruye las últimas horas de su hijo y deja al descubierto una trama atravesada por dudas, silencios y sospechas.

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"Darío Sebastián Codina Bandes fue víctima de desaparición forzada el 17 de enero de 2023", comenzó su relato Inés Bandes , en declaciones con Sitio Andino.

Según detalló, la noche previa a la desaparición su hijo estuvo con amigos en la plaza del barrio Unimev hasta cerca de la 1 de la madrugada. En ese contexto, rechazó que lo acercaran a su vivienda porque, según dijo, "un amigo lo pasaría a buscar".

La investigación para encontrar a Darío Sebastián Codina tuvo imputados y algunas medidas iniciales, hoy continúa sin resultados concretos

Horas más tarde, cerca de las 2, se comunicó con una amiga para avisarle que ya se encontraba en la feria donde vivía y trabajaba. Ese dato, para la familia, es clave: "Ahí nos aseguramos que ya estaba en la feria", aseguró la mujer. Durante esa madrugada, la actividad digital de Codina quedó registrada: estuvo viendo videos en YouTube e incluso seleccionó un tema para enviárselo a su expareja.

El último contacto se produjo alrededor de las 12.40 del mediodía del 17 de enero, cuando coordinaba con una amiga un encuentro que finalmente no se concretó. A partir de ese momento, los mensajes dejaron de llegar.

Empezamos a llamarlo, a comunicarnos con amigos y familiares. Después fui a la fiscalía e hice la denuncia. Ahí comenzó esta pesadilla de no encontrarlo Empezamos a llamarlo, a comunicarnos con amigos y familiares. Después fui a la fiscalía e hice la denuncia. Ahí comenzó esta pesadilla de no encontrarlo

La feria, el entorno y las primeras sospechas

Sebastián vivía desde agosto de 2022 en una habitación precaria dentro de la feria de lo nuevo y usado de Mendoza, ubicada en Rodeo de la Cruz. Allí realizaba distintos trabajos informales: compras para un local, tareas de pintura, sereno y control de estacionamiento.

dario codina, paradero.jpg Sebastián vivía desde agosto de 2022 en una habitación precaria dentro de la feria de lo nuevo y usado de Mendoza

Con el paso de los meses, su entorno cambió. En octubre comenzó a compartir la habitación con otro joven con quien, según su madre. mantenía una mala relación.

"Mi hijo buscaba irse de ahí. Incluso hizo publicaciones pidiendo datos de otro lugar para vivir", aseguró. Tras la denuncia, Inés logró ingresar al predio y dialogar con dos personas clave: el hijo del dueño de la feria, conocido como "Jordan", y "Rosales". Ese encuentro dejó una fuerte impresión.

"Le pregunté por qué no me avisaron que mi hijo llevaba días desaparecido. Me dijo que pensó que estaba en lo de un primo. Pero llevaba varios días sin aparecer", relató.

Y agregó un dato que marcaría su percepción del caso: "Entre ellos había miradas de complicidad. Eso no me lo olvido más. Era evidente que escondían algo".

Una causa debilitada y sin pruebas concluyentes

La investigación avanzó inicialmente con la imputación de dos personas vinculadas al entorno de la víctima, pero la falta de pruebas contundentes derivó en su liberación.

Detenido Caso Dario Sebastian Codina La investigación avanzó inicialmente con la imputación de dos personas vinculadas al entorno de la víctima

Durante ese proceso, también se relevaron testimonios de personas que vivían en el predio. Sin embargo, para la familia, esos relatos estuvieron atravesados por omisiones.

¿Cómo puede ser que nadie escuchó ni vio nada? Todos parecen estar condicionados para no decir la verdad ¿Cómo puede ser que nadie escuchó ni vio nada? Todos parecen estar condicionados para no decir la verdad

Inés también señaló inconsistencias en torno a cámaras de seguridad y movimientos dentro del predio: "Dijeron que no funcionaban, pero hay gente que nos dijo que las cámaras estaban en todos lados".

Incluso, mencionó versiones que apuntaban a que el cuerpo podría haber sido enterrado en el lugar, aunque esas hipótesis no derivaron en medidas concretas como excavaciones.

El peso de la incertidumbre y una búsqueda sostenida

El impacto emocional del caso atraviesa todo el testimonio. "No puedo hacer un duelo normal porque no sé dónde está el cuerpo de mi hijo. No sé la verdad y los culpables están libres", afirmó.

Durante estos años, tanto ella como su hija llevaron adelante su propia investigación, aportando datos que luego fueron incorporados al expediente.

Muchos de los avances fueron por lo que investigamos nosotras. Hemos pasado noches sin dormir, siguiendo pistas, respondiendo mensajes Muchos de los avances fueron por lo que investigamos nosotras. Hemos pasado noches sin dormir, siguiendo pistas, respondiendo mensajes

La palabra del abogado y el estado actual de la causa

El abogado de la familia, Renzo Valente, confirmó que la investigación quedó actualmente a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, de la Unidad Fiscal de Homicidios, tras el paso del fiscal Gustavo Pirrelo a otra función.

fiscal de homicidios, maría florencia díaz peralta La investigación quedó actualmente a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta - Ilustrativa Foto: Cristian Lozano

Según indicó, la causa se centraría en personas vinculadas al predio donde vivía el joven, aunque aclaró que existen medidas en curso.

Se han realizado extracciones de datos de los teléfonos de los imputados y se trabaja sobre las redes sociales de Darío Se han realizado extracciones de datos de los teléfonos de los imputados y se trabaja sobre las redes sociales de Darío

Además, remarcó que uno de los últimos testimonios incorporados fue el del dueño del predio. El letrado hizo especial hincapié en la necesidad de que posibles testigos aporten información: "Se está ofreciendo reserva de identidad para quienes puedan brindar datos relevantes".

Recompensa, silencio y un reclamo que no cesa

Ante la falta de certezas, el Gobierno de Mendoza mantiene vigente una recompensa de $12.500.000 para quienes aporten datos sobre el paradero de Codina. Mientras tanto, la familia insiste en que alguien sabe lo que ocurrió.

recompensa darío sebastián codina bandes El Gobierno de Mendoza mantiene vigente una recompensa de $12.500.000

"Hace más de tres años ayudaste a desaparecer a mi hijo. ¿Cómo podés vivir en paz?", escribió Inés en redes sociales, donde canaliza su dolor y sostiene el reclamo público.

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La causa sigue abierta. Sin respuestas. Sin un cuerpo. Sin culpables. Pero con una certeza que se repite en cada palabra de su madre y su entorno: la búsqueda no se detiene.

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