6 de abril de 2026
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Accidente vial

Manejaba alcoholizado y protagonizó un grave accidente vial en Guaymallén

Un hombre protagonizó un grave accidente vial en Guaymallén y se detectó que manejaba con un avanzado estado de alcoholemia.

Choque y alcoholemia positiva en Guaymallén.

Choque y alcoholemia positiva en Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 49 años protagonizó un grave accidente vial en Guaymallén y luego el control de alcoholemia arrojó resultado positivo, por lo que la policía decidió aprehender al conductor para que se le inicie un proceso contravencional en su contra.

El accidente vial ocurrió a las 4.30 de este lunes en calle Pedernera al 400 de Guaymallén, donde el hombre chocó con su camioneta Fiat Toro contra un árbol, sufriendo el vehículo importantes daños.

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Afortunadamente, el conductor resultó ileso, aunque quedó detenido por tener 2.8 gramos de alcohol en sangre, según estableció el control de alcoholemia realizado por personal de Tránsito Municipal.

Manejaba alcoholizado y protagonizó un grave accidente vial en Guaymallén

Según fuentes policiales, a las 4.30 de este lunes ingresó un llamado al 911 que informaba sobre un accidente vial en Guaymallén.

Cuando personal policial y de Tránsito Municipal arribó al lugar, encontró una camioneta Fiat Toro que había chocado con un árbol.

En el interior del rodado estaba su conductor, ileso y consciente. Sin embargo, los efectivos advirtieron que estaba en un aparente estado de alcoholemia y decidieron realizar el control de rutina. El mismo arrojó un resultado sorprendente: 2,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

De acuerdo a las pericias y testimonio del propio conductor, se cree que la camioneta circulaba por Pedernera hacia el norte y antes de llegar al cruce con Bandera de los Andes chocó con un árbol.

El rodado quedó secuestrado a disposición de la policía y el hombre aprehendido en Comisaría 25 de San José, Guaymallén.

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