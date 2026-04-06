Dieron con el paradero de Sofía Lana, la joven que era buscada intensamente en Mendoza

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que lograron dar con el paradero de Sofía Lana, la joven de 23 años que era intensamente buscada desde el sábado por su familia y amistades.
La joven de 23 años era intensamente buscada desde el sábado por la noche. Su aparición llevó alivio a su familia y a toda la comunidad.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que lograron dar con el paradero de Sofía Lana, la joven de 23 años que era intensamente buscada desde el sábado por su familia y amistades.
Según los datos oficiales, la última vez que había sido vista fue el sábado 4 de abril, alrededor de las 23.30, en calle Arístides Villanueva, en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Además, confirmaron que la joven se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de delito
Desde el momento en que se perdió contacto con ella, su entorno inició una intensa campaña para dar con su paradero. En redes sociales, familiares y amigos difundieron su imagen acompañada de un desesperado pedido de ayuda, que rápidamente se replicó entre usuarios y organizaciones.
La preocupación creció con el correr de las horas, mientras se multiplicaban los mensajes reclamando su aparición y acompañando a la familia en medio de la incertidumbre.