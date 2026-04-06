6 de abril de 2026
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Paradero

Dieron con el paradero de Sofía Lana, la joven que era buscada intensamente en Mendoza

La joven de 23 años era intensamente buscada desde el sábado por la noche. Su aparición llevó alivio a su familia y a toda la comunidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que lograron dar con el paradero de Sofía Lana

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que lograron dar con el paradero de Sofía Lana

Foto: Cristian Lozano

Según los datos oficiales, la última vez que había sido vista fue el sábado 4 de abril, alrededor de las 23.30, en calle Arístides Villanueva, en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

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Además, confirmaron que la joven se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de delito

Horas de búsqueda y máxima difusión en redes sociales

Desde el momento en que se perdió contacto con ella, su entorno inició una intensa campaña para dar con su paradero. En redes sociales, familiares y amigos difundieron su imagen acompañada de un desesperado pedido de ayuda, que rápidamente se replicó entre usuarios y organizaciones.

Ministerio público fiscal, conferencia de prensa polo judicial mendoza
El Ministerio P&uacute;blico Fiscal confirm&oacute; el hallazgo de la joven de 23 a&ntilde;os

El Ministerio Público Fiscal confirmó el hallazgo de la joven de 23 años

La preocupación creció con el correr de las horas, mientras se multiplicaban los mensajes reclamando su aparición y acompañando a la familia en medio de la incertidumbre.

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