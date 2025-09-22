El municipio de Guaymallén lanza un relevamiento de la industria textil sustentable

El municipio de Guaymallén invita a personas, cooperativas, emprendimientos y marcas vinculadas al sector de la industria textil sustentable a participar del relevamiento de emprendedores textiles sustentables, a través del cual el área de Nuevas Economías de la comuna busca conocer el entramado productivo local para el diseño de políticas públicas, programas de apoyo y herramientas específicas para fortalecer el sector.
