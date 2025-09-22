Alejandro Morillas: "El pueblo de La Consulta apareció cubierto de blanco, como si hubiera caído una gran nevada"

San Carlos sufrió una inesperada tormenta en todo el departamento.

Mientras se desplegaban los operativos de asistencia y despeje, el domingo llegó el viento Zonda, que provocó la caída de árboles en distintas zonas del departamento. Y como si fuera poco, esta madrugada se registraron heladas de hasta 3 grados bajo cero en algunos distritos.

image El intendente Alejandro Morillas brindó detalles sobre la situación vivida y cómo se ha asistido a la comunidad, entre otras cosas. "A partir de las 23 horas del sábado empezó una fuerte tormenta con lluvia y granizo de gran magnitud, en muchos lugares del departamento, en la zona de Chacón, del Capacho, Eugenio Bustos, Paraje Altamira, Loteo Suárez, pero en La Consulta fue la mayor afectación por la feroz tormenta que duró más de 30 minutos, dejando el pueblo como si hubiera sido una gran nevada".

Morillas siguió comentando al respecto: "A partir de las 12 y media de la noche, salieron más de 10 móviles municipales recorriendo todo el departamento, asistimos a más de 150 familias con colchones, frazadas, nylon, debimos evacuar a 4 familias. Ante tanta caída de granizo hubo muchos techos que cedieron y además llegó el viento zonda y se complicó aún más todo con la caída de algunos árboles".

Se recuerda que continua disponible el número de emergencia 530208 para solicitudes de ayuda o reportar situaciones de riesgo