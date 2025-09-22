Encuentro en comunidad

Lavalle tuvo su Farándula, elección de embajadores y shows musicales por el Día de la Primavera

Durante tres días, el departamento disfrutó de la Farándula en Costa de Araujo, promociones en el Parque Nativo y un gran cierre con bandas en vivo.

Lavalle festejó el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

Lavalle tuvo su Farándula en Costa de Araujo

La celebración comenzó el viernes en Costa de Araujo con la tradicional Farándula, que llenó de color y alegría la Plaza 9 de Julio. Una noche llena de música y alegría con la participación de instituciones educativas y comunitarias. El jurado premió a las mejores presentaciones del desfile. Y los ganadores de diferentes categorías son:

  • Nivel Inicial: 1° Jardín Maternal Niño Jesús / 2° Jardín Maternal Nuevos Soles.
  • Infantil: 1° Escuela Correo Argentino 6° A / 2° Escuela Correo Argentino 6° B.C.
  • Comparsa: 1° Escuela Juan Bautista Alberdi / 2° Escuela Catropa.
  • Comunitario: 1° Escuela Raíces Argentinas / 2° Escuela Miyazato.
  • Mejor kiosco: Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
image

Presentación de promociones y elección de embajadores en Lavalle

En el Parque Nativo, se realizó la presentación de promociones de once instituciones educativas: Venturis, Nubi, Boss, Tussi, Aeternum, Exus, S.E.F.Y.E.X, Euro, Nexus, Dream y Final, que mostraron diferentes coreografías y todo el color.

Durante la jornada, se llevó a cabo la elección de Embajadores, una distinción que este año coronó a Emanuel Zambrano de la Escuela Nº 4-194 Fabián Catroppa Martín como embajador y Natalia Díaz del Cens Nº 3-507, la sub embajadora, quienes tendrán la misión de representar a la juventud lavallina. También, el público disfrutó del Dj Marco Vonku y bandas musicales.

Día del Estudiante y Día de la Primavera en Lavalle

El cierre llegó el domingo con los festejos por el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, donde la música, la recreación y el encuentro fueron protagonistas. Los artistas que estuvieron en el escenario; Pedro El Ermitaño, Facu y Exe, Leo Jorquera- Cumbia Romántica, La Muddy Waters e Indefinidos.

Durante tres días, las celebraciones contaron con la presencia de las autoridades municipales; el Intendente Edgardo González, Secretario de Desarrollo Local, Juan Jaime, y todo el equipo de gobierno que acompañó en los festejos, destacando la importancia de compartir con la juventud y en comunidad.

image

Continuidad del cronograma de actividades en Lavalle

Las fiestas continúan y la Municipalidad de Lavalle invita al público a seguir participando de estos espacios de encuentro.

  • El viernes 26, se realizará la Pintada y Noche Joven en el Parque Nativo, desde las 16.
  • El sábado 27, será el turno de la Farándula de Villa Tulumaya, que tendrá lugar en la Plaza Departamental a partir de las 21.

Estas actividades buscan fortalecer el protagonismo y la participación juvenil.

