Lavalle tuvo su Farándula, elección de embajadores y shows musicales por el Día de la Primavera

Lavalle festejó el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

El municipio de Lavalle fue protagonista de un fin de semana cargado de actividades que convocaron a jóvenes, estudiantes y vecinos del departamento en el marco del Mes de la Juventud .

La celebración comenzó el viernes en Costa de Araujo con la tradicional Farándula , que llenó de color y alegría la Plaza 9 de Julio. Una noche llena de música y alegría con la participación de instituciones educativas y comunitarias. El jurado premió a las mejores presentaciones del desfile. Y los ganadores de diferentes categorías son:

Tragedia Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

En el Parque Nativo, se realizó la presentación de promociones de once instituciones educativas : Venturis, Nubi, Boss, Tussi, Aeternum, Exus, S.E.F.Y.E.X, Euro, Nexus, Dream y Final, que mostraron diferentes coreografías y todo el color.

Durante la jornada, se llevó a cabo la elección de Embajadores, una distinción que este año coronó a Emanuel Zambrano de la Escuela Nº 4-194 Fabián Catroppa Martín como embajador y Natalia Díaz del Cens Nº 3-507, la sub embajadora, quienes tendrán la misión de representar a la juventud lavallina. También, el público disfrutó del Dj Marco Vonku y bandas musicales.

Día del Estudiante y Día de la Primavera en Lavalle

El cierre llegó el domingo con los festejos por el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, donde la música, la recreación y el encuentro fueron protagonistas. Los artistas que estuvieron en el escenario; Pedro El Ermitaño, Facu y Exe, Leo Jorquera- Cumbia Romántica, La Muddy Waters e Indefinidos.

Durante tres días, las celebraciones contaron con la presencia de las autoridades municipales; el Intendente Edgardo González, Secretario de Desarrollo Local, Juan Jaime, y todo el equipo de gobierno que acompañó en los festejos, destacando la importancia de compartir con la juventud y en comunidad.

image

Continuidad del cronograma de actividades en Lavalle

Las fiestas continúan y la Municipalidad de Lavalle invita al público a seguir participando de estos espacios de encuentro.

El viernes 26 , se realizará la Pintada y Noche Joven en el Parque Nativo, desde las 16.

, se realizará la Pintada y Noche Joven en el Parque Nativo, desde las 16. El sábado 27, será el turno de la Farándula de Villa Tulumaya, que tendrá lugar en la Plaza Departamental a partir de las 21.

Estas actividades buscan fortalecer el protagonismo y la participación juvenil.