Cultura y Turismo

La Peatonal del Vino regresa a Mendoza tras seis años con una propuesta renovada

La explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico recibirán a miles de personas en el evento que refuerza a la Ciudad como Capital Internacional del Vino.

Regreso de la Peatonal de Vino.

Regreso de la Peatonal de Vino.

Por Sitio Andino Departamentales

Luego de seis años, uno de los eventos de la Municipalidad de Mendoza más esperado por mendocinos y turistas regresa con una propuesta renovada y de gran envergadura. La Peatonal del Vino 2025 se celebrará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19.00 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico.

Este encuentro, que tuvo su última edición en 2019, reunió a más de 100.000 personas y volverá a destacar a la Capital Internacional del Vino como epicentro de la cultura vitivinícola. Durante dos noches, el público podrá disfrutar de más de 100 etiquetas para degustar, shows musicales en vivo, propuestas gastronómicas, arte y un sector exclusivo VIP. El ingreso será gratuito, mientras que las degustaciones se realizarán mediante cuponeras anticipadas, que ya están a la venta a través de Venti.

Lee además
Tango y vino: el festival que convierte a Mendoza en un destino único
Festival imperdible

Tango y vino: el festival que convierte a Mendoza en un destino único
exportaciones de vino a granel: argentina busca consolidar su presencia en amsterdam
Economias Regionales

Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam

La edición 2025 ofrecerá 32 stands de bodegas locales con una amplia carta de varietales. Para garantizar la mejor experiencia, se pondrán a disposición 5.000 degustaciones por día como base, con diferentes preventas y la opción de adquirir cuponeras en el lugar del evento.

image

Aquellos que ya quieran adquirir su ticket pueden acceder a la primera preventa con precio promocional. La misma tiene un valor de $10.000 para dos degustaciones y de $20.000 para cuatro. Todos los tickets incluyen copa de vidrio de regalo. Los mismos pueden obtenerse por la plataforma Venti, para la jornada del sábado y del domingo.

Además, se sumará una novedad tecnológica: “Dionisia”, la asistente virtual de la Capital Internacional del Vino, creada en alianza con la empresa de inteligencia artificial India. La misma brindará información sobre el evento y recomendará actividades culturales y gastronómicas en la Ciudad. Así, podrá asesorar a todas las personas sobre la Peatonal del Vino vía WhatsApp.

La Peatonal del Vino 2025, que tendrá como main sponsor a Galicia y Pepsi, no solo será ese espacio para disfrutar de la bebida insignia de Mendoza, sino también un punto de encuentro cultural y turístico que refuerza la identidad de la Ciudad como Capital Internacional del Vino.

Organiza Municipalidad de Mendoza; produce Nero Producciones.

PRIMERA PREVENTA CUPONERAS - SÁBADO 15

PRIMERA PREVENTA CUPONERAS - DOMINGO 16

Temas
Seguí leyendo

Vinos de altura: historia, ciencia y un sello de identidad para los consumidores

Economía Regional: el semáforo de Coninagro muestra que nada cambia

Lavalle tuvo su Farándula, elección de embajadores y shows musicales por el Día de la Primavera

El municipio de Guaymallén lanza un relevamiento de la industria textil sustentable

Freestyle en el MMAMM: rap, dibujo y artes visuales en el Parque Central de Mendoza

Inteligencia Artificial: cómo inscribirse al curso gratuito que ofrece la Municipalidad de Mendoza

El Centro de Salud Oñativia en Godoy Cruz duplicó su capacidad y ya atiende a 1.500 vecinos por mes

San Rafael profundo: Los Parlamentos dejó atrás los paneles solares y se conectó a la red eléctrica

LO QUE SE LEE AHORA
San Carlos sufrió una inesperada tormenta en todo el departamento. video
Tormenta en Valle de Uco

Alejandro Morillas: "El pueblo de La Consulta apareció cubierto de blanco, como si hubiera caído una gran nevada"

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

La agresión ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. 
buscan al "pachi"

Lo balearon en Guaymallén y está internado en grave estado

Estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre en el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Terrible tiroteo terminó con la vida de un hombre en Godoy Cruz.
No hay detenidos

Un muerto y un herido tras un terrible tiroteo en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

El presidente se encontrará con Donald Trump durante su viaje
Misión a EEUU

Un mendocino acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

Por Sitio Andino Política
Javier Milei con Scott Bessent
Mercados

Dólar en caída: impacto del apoyo de EE.UU. y la eliminación de retenciones

Por Marcelo López Álvarez
Matías Exequiel Alonso Jara fue imputado tras el homicidio de Sergio Mario Nacenta
Arriesga perpetua

Imputaron al acusado por el homicidio del empresario sanjuanino en Las Heras

Por Carla Canizzaro