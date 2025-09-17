Festival imperdible

Tango y vino: el festival que convierte a Mendoza en un destino único

Un viaje donde el tango y el vino se encuentran: escenarios mágicos, bodegas y paisajes mendocinos para disfrutar de un festival inolvidable.

Tango y vino: el festival que convierte a Mendoza en un destino único

Tango y vino: el festival que convierte a Mendoza en un destino único

 Por Analía Martín

Del 20 al 26 de septiembre, Mendoza será escenario de la XVI edición de Tango por los Caminos del Vino, una experiencia que combina música ciudadana con la riqueza de la vitivinicultura local. El festival despliega conciertos gratuitos en teatros, bodegas, plazas y espacios culturales de toda la provincia, una invitación perfecta para visitar Mendoza y vivirla a puro arte.

Un encuentro entre tango y vino en tierras mendocinas

La propuesta no es solo un festival: es un viaje sensorial. A lo largo de siete días, artistas de renombre se presentan en escenarios que van desde el imponente Teatro Independencia hasta bodegas tradicionales de Luján, San Rafael o Tupungato. Cada concierto se transforma en un maridaje entre música y paisaje, con el vino como anfitrión y el tango como alma del encuentro.

Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos donde orquestas, solistas y bailarines evocan la tradición tanguera. El concierto de apertura, con la Orquesta Filarmónica de Mendoza, promete un inicio de lujo en el corazón de la capital. La combinación de música en vivo con locaciones únicas convierte cada función en una postal para atesorar.

Tango por los caminos del vino
Tango por los caminos del vino es una oportunidad única para disfrutar del enorme talento de Mendoza

Tango por los caminos del vino es una oportunidad única para disfrutar del enorme talento de Mendoza

La diversidad cultural en cada escenario: grilla completa con entrada gratuita

Lo más atractivo de Tango por los Caminos del Vino es su grilla diversa y descentralizada. El festival llega a cada rincón de la provincia, acercando propuestas de primer nivel a espacios no convencionales.

Sábado 20 de septiembre

  • 18:30 | Bodega Antonietti (San Martín)
    Orquesta Municipal de Tango “José Di Rino” + Eduardo Teves y Camila Inzaurralde.
  • 20:00 | Auditorio Municipal (Santa Rosa)
     Dos pájaros perdidos + Carlos Chamorro y Damaris Aveiro.
  • 20:00 | Centro Patrimonial Cristoforo Colombo (Godoy Cruz)
     Sexteto 1800 y Papirusa Tango.
  • 20:00 | Plaza Bernardino Rivadavia (Rivadavia)
     18 Cuerdas + Luis Lucero + Paola Valdivia y Javier Jofré.
  • 21:30 | Mercado Municipal (General Alvear)
     Alberto Ortiz y Dúo Vetas de Tango.

Martes 23 de septiembre

  • 21:00 | Museo Fader (Luján de Cuyo)
    Cuarteto Entramadas y Dúo Méndez + Vanina Méndez y Ailín Rutchle.
image
Tango y vino para disfrutar acopñados de paisajes únicos

Tango y vino para disfrutar acopñados de paisajes únicos

Miércoles 24 de septiembre

  • 20:00 | Bodega Barberis (Guaymallén)
    Tangos y falsas Promesas + Dúo Pérez-Caner + Carlos Chamorro y Cecilia Herrera.
  • 20:00 | Plaza Dos de Abril (Las Heras)
     La Gema Orquesta Municipal + Papirusa Tango + Ballet Estable Municipal.
  • 20:30 | Centro de Convenciones Thesaurus (Malargüe)
     Runfla Tango Trío + Ángela Lineros y Juan Pablo Sosa.
  • 21:00 | Enoteca (Parque Cívico, Ciudad)
     Allá por la Catalina + Pilar Castro y Pablo Fernández.

Jueves 25 de septiembre

  • 16:00 | Bodega Alfa Crux (San Carlos)
    Tango XXL (Clarita Arnulphi y Quique Nomberto) + Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito.
  • 17:00 | Casa Gargantini (Maipú)
     Carmesí Tango + MDTango.
  • 20:30 | Planta Uno (Godoy Cruz)
     Strapatango + Caterina Videla y Leandro Cazzanelli.

Viernes 26 de septiembre

  • 17:00 | Casa de Campo La Serenata (Lavalle)
    Moltisanti – Flores + Sol Albert y Luis Campos.
  • 19:00 | Bodega Los Haroldos (San Martín)
     Matute Moralez – Barragán – Astudillo – Vega + Eduardo Teves y Ansuya Difonso.
  • 19:00 | Huentala Wines (Tupungato)
     Raúl “Gurí” Vera + Pilar Castro y Pablo Fernández.
  • 20:00 | Los Yoyos Casa de Campo (Junín)
     Matute Moralez - Tango por dos + Claudia Contreras y Fabio Mercado.
  • 20:00 | Plaza Independencia (Ciudad)
     Orquesta Municipal Ciudad de Mendoza + Quinteto Argentino de Tango + Ballet Municipal.
  • 20:30 | Auditorio Municipal (Tunuyán)
     Seré Tango + Ballet Municipal de Guaymallén.
  • 20:30 | Bodega Chaglasian (San Rafael)
     Daniel Lewin – Oscar Puebla Ensamble + Olga Lara y Luis Gutiérrez.
  • 20:30 | Salón de Actos Municipal (La Paz)
     Luli a Secas (Macarena Rocha) + Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito.
image
La propuesta de Tango por los caminos del vino son de lo más variadas

La propuesta de Tango por los caminos del vino son de lo más variadas

Un festival para vivir Mendoza de otra manera

Más allá de los conciertos, Tango por los Caminos del Vino es una excusa perfecta para descubrir Mendoza desde otro ángulo. Quienes lleguen desde Buenos Aires o cualquier otra provincia podrán recorrer bodegas, degustar vinos de excelencia y dejarse envolver por la calidez de la música ciudadana en paisajes de montaña y viñedos.

El evento invita a tomarse unos días para combinar turismo cultural con enoturismo. Cada función es gratuita y abierta al público, lo que lo convierte en una experiencia accesible y enriquecedora. Además, la diversidad de locaciones permite planear recorridos turísticos que incluyen visitas a bodegas, museos y espacios históricos.

