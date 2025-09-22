Una multitud disfrutó de "Primavera en el Parque" en el Parque Yrigoyen de Rafael

El Parque Yrigoyen de San Rafael se convirtió este lunes en el epicentro de la alegría. Cerca de 80 mil personas participaron del tradicional festival “Primavera en el Parque”, una propuesta gratuita que reunió música en vivo, ferias y actividades para todas las edades.
Primavera en el Parque: una tarde que fue ganando ritmo
Desde las 17, vecinos y turistas fueron llegando paulatinamente con reposeras, sombrillas, lentes de sol, mates, comida y bebidas para disfrutar de una tarde perfecta. El sol acompañó una jornada que tuvo clima primaveral ideal para reencontrarse al aire libre.
La fiesta tuvo una grilla variada de artistas locales y nacionales. Sobre el escenario principal se presentaron 100 Pesos, La Superliga, The Wine, Equilibristas, Agitados y los DJ´s Chocolo & Cia, Duende y Parecidos, mientras que el gran cierre estuvo a cargo de El Zar y Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos, que hicieron bailar a miles de jóvenes y familias.
Además, el predio ofreció ferias de emprendedores y artesanos, patio de comidas y foodtrucks, que completaron una propuesta pensada para todos los públicos.
Omar Félix celebró el éxito de Primavera en el Parque
El intendente Omar Félix celebró el éxito de la convocatoria: “Fue un día excepcional; siempre es bueno llevarle alegría a la comunidad en estos momentos difíciles. Para nosotros es un placer. Contribuye al turismo y es importante en un momento en el cual los números son complicados para el sector turístico. Estos eventos movilizan y ayudan a nuestros prestadores, al sector gastronómico y al comercio”.
Primavera en el Parque 2025, San Rafael 02
Las impresionantes postales que dejó Primavera en el Parque, en San Rafael.
Félix también destacó que “es clave el apoyo del Municipio a nuestros artistas locales, y que puedan tener contacto con su gente es muy valioso desde la mirada cultural”.
Por su parte, el exintendente y actual candidato a diputado nacional Emir Félix remarcó la importancia de la propuesta: “Es una alegría que haya eventos para todos, gratuitos, y que permitan que puedan venir jóvenes y ciudadanos de otros departamentos e incluso de otras provincias”.
Un clásico que crece en San Rafael
Con esta edición, “Primavera en el Parque” volvió a consolidarse como uno de los grandes encuentros culturales del sur mendocino, combinando música, gastronomía y entretenimiento para residentes y visitantes.
La masiva concurrencia dejó en claro que, cada año, San Rafael ratifica su lugar como punto de encuentro para celebrar la estación más colorida.