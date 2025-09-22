Formación digital

Inteligencia Artificial: cómo inscribirse al curso gratuito que ofrece la Municipalidad de Mendoza

Con modalidad 100% online y certificado oficial, la propuesta brindará fundamentos esenciales de Inteligencia Artificial.

Curso gratuito de Inteligencia artificial en Ciudad.

El programa ofrece una formación inicial en inteligencia artificial generativa. Los contenidos incluyen fundamentos esenciales de la IA, redacción de prompts efectivos y el uso práctico de herramientas como ChatGPT, Copilot y Gemini.

Esta iniciativa busca brindar a los participantes una sólida base de conocimientos en una tecnología que ya está transformando la vida personal, laboral y académica. Al finalizar el cursado, quienes participen obtendrán un certificado oficial que validará sus nuevas habilidades y potenciará su perfil profesional.

Capacitación gratuita en Inteligencia Artificial

Si bien la capacitación es gratuita, se requiere inscripción previa completando este formulario. Vale aclarar que se hará una preselección de los aspirantes en caso de que los inscriptos superen el cupo máximo.

“El Futuro nos trae muchos desafíos. Uno de ellos o el más grande es la inteligencia artificial. Por ello, desde la Ciudad junto a EGG y el Banco Galicia avanzamos en una capacitación gratuita para que todos los mendocinos tengan la posibilidad de prepararse para el mundo del trabajo, porque la IA está evolucionando día a día”, indicó el intendente Ulpiano Suarez.

image
