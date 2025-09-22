Oportunidad

Ciudad de Mendoza lanza una capacitación gratuita en Inteligencia Artificial

La Municipalidad de Mendoza ofrece una formación inicial en inteligencia artificial generativa clave para el futuro del trabajo.

Ciudad de Mendoza lanza una capacitación gratuita en Inteligencia Artificial.

Ciudad de Mendoza lanza una capacitación gratuita en Inteligencia Artificial.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza da un nuevo paso en su compromiso de acompañar en la adquisición de competencias clave para el presente y el futuro del trabajo. En este marco, está presentando una capacitación gratuita en Inteligencia Artificial, denominada ¡El trabajo del futuro ya está aquí!, que será dictada por la empresa Egg, en modalidad 100% online y con clases en vivo.

El programa ofrece una formación inicial en inteligencia artificial generativa. Los contenidos incluyen fundamentos esenciales de la IA, redacción de prompts efectivos y el uso práctico de herramientas como ChatGPT, Copilot y Gemini.

Lee además
La Municipalidad de Mendoza premiará a los ganadores.
Formación vial innovadora

La Municipalidad de Mendoza suma un juego interactivo en el curso de Licencia de Conducir
Digitalización, reciclaje y solidaridad en la Ciudad de Mendoza.
Triple impacto

Digitalización, reciclaje y solidaridad: la Ciudad avanza en una gestión municipal innovadora

Curso gratuito sobre Inteligencia Artificial

Esta iniciativa busca brindar a los participantes una sólida base de conocimientos en una tecnología que ya está transformando la vida personal, laboral y académica. Al finalizar el cursado, quienes participen obtendrán un certificado oficial que validará sus nuevas habilidades y potenciará su perfil profesional.

Si bien la capacitación es gratuita, se requiere inscripción previa completando este formulario. Vale aclarar que se hará una preselección de los aspirantes en caso que los inscriptos superen el cupo máximo.

“El Futuro nos trae muchos desafíos. Uno de ellos o el más grande es la inteligencia artificial. Por ello, desde la Ciudad junto a EGG y el Banco Galicia avanzamos en una capacitación gratuita para que todos los mendocinos tengan la posibilidad de prepararse para el mundo del trabajo, porque la IA está evolucionando día a día”, indicó el intendente Ulpiano Suarez.

Temas
Seguí leyendo

Bacheo y repavimentación: así sigue el plan de obras en las calles de la Ciudad

Caminata sensible: la Municipalidad de Mendoza invita a descubrir la naturaleza

Ulpiano Suarez y el CEM avanzan en un plan para mejorar negocios y atraer inversiones

Encuesta de Desarrollo Infantil: la Municipalidad de Mendoza relevará hogares con niños de 2 a 5 años

La Fiesta de la Hermandad vuelve a plaza Chile con sabores, danzas y artistas binacionales

Cronograma de limpieza y mantenimiento municipal en la Ciudad de Mendoza

La primavera en la Ciudad de Mendoza: naturaleza, arte, música, libros y muchas flores

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

LO QUE SE LEE AHORA
Se publicó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.
CONECTIVIDAD EN EL SUR PROVINCIAL

El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Te Puede Interesar

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Por Pablo Segura
El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado
MERCADO CAMBIARIO

El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado

Por Sitio Andino Economía
El funcionario confirmó en Aconcagua Radio que la Lepra será local en el Malvinas durante la remodelación del Gargantini.
El detalle completo

Federico Chiapetta a Aconcagua Radio: "El Malvinas es un orgullo para Mendoza, pero cuesta $32 millones al mes"

Por Aconcagua Radio