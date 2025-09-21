La Municipalidad de Mendoza suma un juego interactivo en el curso de Licencia de Conducir

La Municipalidad de Mendoza premiará a los ganadores.

Los encuentros se realizan los lunes y miércoles a las 12 horas en el Centro Emisor de Licencia de Conducir de la Ciudad de Mendoza. Durante la primera parte de la jornada, los asistentes reciben capacitación teórica con contenidos vinculados a la educación ética y ciudadana, el régimen de sanciones, las reglas de velocidad y estacionamiento, el manejo defensivo, los efectos del alcohol y las drogas en la conducción, la ONG Estrellas Amarillas y la perspectiva de género al volante.

Premios de la Municipalidad de Mendoza a los tres primeros lugares Al finalizar la instancia teórica, los participantes ponen a prueba sus conocimientos en un juego interactivo que reconoce a quienes logran mejores resultados. Los tres primeros lugares acceden a premios vinculados al turismo y la cultura local, reforzando no solo la importancia de la educación vial, sino también el orgullo por nuestra Ciudad.

Recordamos a los vecinos que la Licencia de Conducir es el documento habilitante que certifica la aptitud para manejar y debe gestionarse con anticipación. Los turnos pueden obtenerse a través del 147, de manera presencial en los Centros de Atención Municipal o, en el caso de renovaciones, mediante el ChatBot. Gestionar el trámite con tiempo asegura una experiencia ordenada y sin demoras.