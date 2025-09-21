Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

Un hombre de 32 años fue detenido en Las Heras, acusado del asesinato de Sergio Nacenta, quien fue hallado muerto dentro de una camioneta.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este domingo, la División de Homicidios logró la detención de Matías Exequiel Alonso Jara (32) vinculado al crimen del hombre que apareció asesinado de un disparo en la localidad de El Algarrobal en el departamento de Las Heras.

En un amplio despliegue y con autorización judicial, la Dirección General de Investigaciones, la UFI de Homicidios y la Fiscalía de Instrucción N° 21, a cargo de la Dra. Andrea Lazo, irrumpieron en una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino.

La detención del hombre de 32 años se dio en el marco del grave hecho que ocurrió durante la madrugada de este sábado, donde el ciudadano Sergio Mario Nacenta (59) fue hallado sin vida dentro de una camioneta.

El detenido cuenta con un frondoso prontuario y entre los delitos cometidos se encuentran:

  • Av. Amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples
  • Av. Coacciones agravadas por el uso de arma de fuego
  • Av. homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa
  • Coacciones agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todo en concurso real
  • Av. lesiones agravadas por el uso de arma de fuego
  • Av. coacciones, entre otros delitos

Además, efectivos que intervinieron en la detención secuestraron: dos teléfonos celulares de interés para la causa, un tubo cañón calibre 22 mm tipo carabina marca BATAN, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica y elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.

Los detalles del macabro crimen en Las Heras

Durante la madrugada de este sábado, cerca de la 1:00, un hombre fue hallado sin vida dentro de una camioneta en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, de Algarrobal, Las Heras. La víctima falleció tras recibir un disparo, según informaron fuentes policiales.

crimen, las heras
Según las primeras informaciones, el hecho se conoció luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de un hombre sin vida dentro de una camioneta. La víctima, Sergio Nacenta de 59 años, fue hallada en la zona anteriormente mencionada.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego. El disparo habría ingresado por la ventanilla del conductor, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.

De inmediato se desplegó un amplio operativo policial en la zona, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. En paralelo, se están analizando las cámaras de seguridad cercanas y realizando pericias balísticas para intentar esclarecer lo ocurrido.

