Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Un hombre fue hallado muerto de un disparo dentro de una camioneta en Las Heras durante la madrugada. En esta nota te contamos qué se sabe hasta ahora.

Durante la madrugada de este sábado, cerca de la 1:00, un hombre fue hallado sin vida dentro de una camioneta en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, de Algarrobal, Las Heras. La víctima falleció tras recibir un disparo, según informaron fuentes policiales.

Qué se sabe sobre el hombre hallado muerto en una camioneta en Las Heras

Según las primeras informaciones, el hecho se conoció luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de un hombre sin vida dentro de una camioneta. La víctima, Sergio Nacenta de 59 años, fue hallada en la zona anteriormente mencionada.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego. El disparo habría ingresado por la ventanilla del conductor, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.

De inmediato se desplegó un amplio operativo policial en la zona, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. En paralelo, se están analizando las cámaras de seguridad cercanas y realizando pericias balísticas para intentar esclarecer lo ocurrido.

