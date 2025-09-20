Accidente fatal en Lavalle: un ciclista falleció tras ser embestido por una camioneta

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la noche del viernes, cerca de las 21:46, una camioneta atropelló a un ciclista en calle Núñez, entre 24 y General Ortega, frente a la finca Coraltí, en el departamento de Lavalle, causándole la muerte. En esta nota te contamos todos los detalles.

Detalles del siniestro vial en Lavalle Según datos oficiales, todo comenzó cuando una camioneta Ford F-100, conducida por el imputado Daniel B., de 63 años, circulaba de sur a norte por calle Núñez. Al llegar al lugar del hecho, por razones que aún se investigan, no advirtió la presencia de un ciclista que se desplazaba en el mismo sentido y lo impactó por alcance.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar, donde el profesional a cargo constató el fallecimiento de la víctima (Lautaro Arabel de 20 años). Personal de la Policía Vial realizó un alcotest al conductor, cuyo resultado fue negativo para alcohol en sangre.

En el lugar trabajan efectivos de la División Científica y del TEN. La Dra. Peñaranda, de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras-Lavalle, dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer el caso.

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.