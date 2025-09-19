múltiples allanamientos

La Policía de Mendoza desbarató una banda que asaltaba choferes en Godoy Cruz

Tras cinco allanamientos, la Policía de Mendoza detuvo a miembros de una banda investigada por distintos robos en Godoy Cruz.

Parte de las municiones incautadas por la Policía de Mendoza.&nbsp;

Parte de las municiones incautadas por la Policía de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza llevó a cabo un importante operativo en el departamento de Godoy Cruz, donde se realizaron allanamientos simultáneos que permitieron desarticular a una peligrosa banda delictiva que se dedicaba al robo a mano armada, a choferes de aplicaciones de transporte como Uber y Maxim.

El procedimiento se concretó este jueves bajo directivas de la Fiscalía de Godoy Cruz y estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Investigaciones, con apoyo del Grupo GES (Grupo Especial de Seguridad).

Importante despliegue policial en el marco de distintas causas penales por robo. 
Operativo policial en la Ciudad de Mendoza: 45 allanamientos y 7 detenidos
Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

En total, se ejecutaron cinco allanamientos en el barrio Campo Papa y en domicilios de calle Salvador Civit, lugares señalados como epicentro de los delitos denunciados por trabajadores del rubro.

Durante los operativos, la Policía de Mendoza aprehendió a cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, todas vinculadas a diferentes hechos delictivos contra choferes. Asimismo, se secuestraron dos armas de fuego tipo revólver de distinto calibre, más de 30 cartuchos y cuatro teléfonos celulares que habrían sido utilizados en las maniobras criminales.

Según la investigación, los sospechosos utilizaban un mismo método: contactaban a los conductores a través de las aplicaciones, fijaban un punto de encuentro en inmediaciones del barrio Campo Papa y, una vez allí, los amenazaban con armas para despojarlos de dinero, teléfonos y otras pertenencias. Tras el robo, se daban a la fuga, generando temor e inseguridad en la zona.

El resultado de los allanamientos en Godoy Cruz

Por disposición de la Fiscalía de Godoy Cruz, los dos hombres detenidos fueron trasladados al Complejo de Detención Estrada, mientras que las dos mujeres quedaron alojadas en la Comisaría 7ª. En tanto, las armas, municiones y celulares secuestrados permanecen bajo custodia judicial como pruebas clave de la investigación.

Con este operativo, la Policía de Mendoza logró neutralizar a una organización que atentaba contra la seguridad de los trabajadores de aplicaciones y de los vecinos de Godoy Cruz. Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos forman parte de un plan integral para prevenir el robo, proteger a los ciudadanos y reforzar la tranquilidad en la provincia.

Los allanamientos se realizaron casi al mismo tiempo que la policía desplegó un operativo especial en la Ciudad de Mendoza, también en el marco de la investigación de una serie de asaltos a mano armada.

Por Cecilia Zabala
Por Pablo Segura
Por Sofía Pons