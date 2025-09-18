Intervenciones policiales en el Este mendocino: detenidos, vehículos recuperados y tecnología

Los primeros procedimientos fueron realizados por efectivos de Infantería Zona Este.

En el marco de los patrullajes preventivos que la Policía de Mendoza realiza en toda la provincia, los operativos policiales de las últimas horas dejaron como resultado varias detenciones y la recuperación de elementos sustraídos en distintos puntos del Este mendocino.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la combinación de presencia policial y herramientas tecnológicas del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió reforzar la identificación de ciudadanos con medidas judiciales pendientes, lo que forma parte de la estrategia permanente de la cartera para fortalecer la prevención del delito.

Además, en calle Bolaños y Julio Argentino Roca , personal policial recuperó una camioneta Ford F-100 que había sido sustraída a la empresa Avícola Luján.

En Chacabuco y 9 de Julio , cámaras del CEO detectaron a un grupo de jóvenes en actitud sospechosa. Uno de ellos, de 19 años, tenía una medida de captura pendiente y fue detenido.

En Ruta Provincial 50 y Calle Libertador , personal que operaba con dispositivos biométricos identificó a una mujer de 33 años, sobre quien pesaban medidas pendientes de comparendo y citación . La mujer fue trasladada a la Comisaría 28 .

Otras intervenciones policiales en el Este

La Unidad Especial de Patrullaje detuvo en calle Pedro Vargas del barrio Güemes a un joven de 23 años que circulaba en una bicicleta robada.

policía de mendoza, operativo, robo El joven de 23 años circulaba en una bicicleta robada Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En tanto, en el departamento de Junín, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) aprehendieron a un joven de 19 años que intentó fugarse por la zona de Isidoro Bousquet y Valparaíso, tras sustraer un cartel luminoso de un comercio. El detenido quedó a disposición del fiscal de turno.

Las autoridades remarcaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral de seguridad, que busca prevenir el delito mediante la coordinación de operativos presenciales, patrullajes tecnológicos y rápida respuesta de las distintas unidades.