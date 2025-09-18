Prevención del delito

Intervenciones policiales en el Este mendocino: detenidos, vehículos recuperados y tecnología

La Policía de Mendoza realizó múltiples operativos en distintos puntos del Este. Como resultado, tres personas quedaron detenidas a disposición de la Justicia.

Los primeros procedimientos fueron realizados por efectivos de Infantería Zona Este.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad
En el marco de los patrullajes preventivos que la Policía de Mendoza realiza en toda la provincia, los operativos policiales de las últimas horas dejaron como resultado varias detenciones y la recuperación de elementos sustraídos en distintos puntos del Este mendocino.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la combinación de presencia policial y herramientas tecnológicas del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió reforzar la identificación de ciudadanos con medidas judiciales pendientes, lo que forma parte de la estrategia permanente de la cartera para fortalecer la prevención del delito.

La Policía de Mendoza logró identificaciones y detenciones con apoyo tecnológico

Los primeros procedimientos fueron realizados por efectivos de Infantería Zona Este.

  • En Ruta Provincial 50 y Calle Libertador, personal que operaba con dispositivos biométricos identificó a una mujer de 33 años, sobre quien pesaban medidas pendientes de comparendo y citación. La mujer fue trasladada a la Comisaría 28.

  • En Chacabuco y 9 de Julio, cámaras del CEO detectaron a un grupo de jóvenes en actitud sospechosa. Uno de ellos, de 19 años, tenía una medida de captura pendiente y fue detenido.

  • Además, en calle Bolaños y Julio Argentino Roca, personal policial recuperó una camioneta Ford F-100 que había sido sustraída a la empresa Avícola Luján.

Otras intervenciones policiales en el Este

La Unidad Especial de Patrullaje detuvo en calle Pedro Vargas del barrio Güemes a un joven de 23 años que circulaba en una bicicleta robada.

policía de mendoza, operativo, robo
El joven de 23 años circulaba en una bicicleta robada

El joven de 23 años circulaba en una bicicleta robada

En tanto, en el departamento de Junín, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) aprehendieron a un joven de 19 años que intentó fugarse por la zona de Isidoro Bousquet y Valparaíso, tras sustraer un cartel luminoso de un comercio. El detenido quedó a disposición del fiscal de turno.

Las autoridades remarcaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral de seguridad, que busca prevenir el delito mediante la coordinación de operativos presenciales, patrullajes tecnológicos y rápida respuesta de las distintas unidades.

