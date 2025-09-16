La Policía frustró un robo en el Parque San Martín y detuvo a cuatro menores

La rápida intervención de los efectivos de caballería resultó clave Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Robo en el Parque San Martín Según informaron fuentes policiales, las víctimas, de 21 y 26 años, denunciaron que fueron interceptadas en la intersección de avenidas Libertador y Boulogne Sur Mer. Allí, los agresores les sustrajeron un teléfono celular y dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

policía de mendoza, robo El patrullaje preventivo de la Policía de Mendoza permitió frustrar un robo en plena vía pública Foto: Prensa Gobierno de Mendoza La rápida intervención de los efectivos de caballería resultó clave: a pocas cuadras lograron localizar a los sospechosos y recuperar los objetos robados. Gracias a la descripción aportada por la pareja, se identificó y demoró a cuatro menores, de entre 15 y 16 años.

Los bienes sustraídos fueron restituidos a sus dueños, mientras que los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos del ayudante fiscal en turno.