La Policía frustró un robo en el Parque San Martín y detuvo a cuatro menores

En el rápido operativo, oficiales de la Policía de Mendoza lograron recuperar objetos sustraídos. Los menores tienen entre 15 y 16 años.

La rápida intervención de los efectivos de caballería resultó clave

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

El patrullaje preventivo de la Policía de Mendoza permitió frustrar un robo en plena vía pública y detener a los presuntos responsables. El hecho ocurrió en el Parque General San Martín, donde una pareja fue abordada por un grupo de jóvenes.

Robo en el Parque San Martín

Según informaron fuentes policiales, las víctimas, de 21 y 26 años, denunciaron que fueron interceptadas en la intersección de avenidas Libertador y Boulogne Sur Mer. Allí, los agresores les sustrajeron un teléfono celular y dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

El patrullaje preventivo de la Policía de Mendoza permitió frustrar un robo en plena vía pública

La rápida intervención de los efectivos de caballería resultó clave: a pocas cuadras lograron localizar a los sospechosos y recuperar los objetos robados. Gracias a la descripción aportada por la pareja, se identificó y demoró a cuatro menores, de entre 15 y 16 años.

Los bienes sustraídos fueron restituidos a sus dueños, mientras que los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos del ayudante fiscal en turno.

