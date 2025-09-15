Grave choque frontal en Alta Montaña: un herido

El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico.

Un accidente vial en plena Alta Montaña dejó a un hombre herido, quien ahora está siendo asistido de urgencia por médicos para su posterior traslado a un hospital, en tanto que producto del siniestro se registran demoras en el tránsito.

El choque frontal ocurrió a las 9.40 en Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.120, cerca de la Curva de Guido , un sector en el que, lamentablemente, se registran varios accidentes viales de este tipo.

Según las primeras informaciones , el accidente lo protagonizaron una moto y un camión, por lo que el conductor del rodado menor sufrió heridas de gravedad.

El hombre herido, de quien no trascendió su identidad, fue asistido por otros automovilistas que, al ver el accidente, decidieron frenar la marcha de sus rodados para ayudar al damnificado.

El motociclista fue llevado luego al hospital de Uspallata, aunque ahora se analizaba la posibilidad de trasladarlo hacia el hospital Central para una mejor atención, dijeron fuentes policiales.

En la escena del siniestro trabaja personal de Policía de Mendoza y Científica, entre otros.

Nota en desarrollo.