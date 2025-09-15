demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un herido

Un hombre resultó gravemente herido tras un choque frontal en Alta Montaña. El accidente vial ocurrió en la Curva de Guido.

El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico.&nbsp;

El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico. 

 Por Pablo Segura

Un accidente vial en plena Alta Montaña dejó a un hombre herido, quien ahora está siendo asistido de urgencia por médicos para su posterior traslado a un hospital, en tanto que producto del siniestro se registran demoras en el tránsito.

El choque frontal ocurrió a las 9.40 en Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.120, cerca de la Curva de Guido, un sector en el que, lamentablemente, se registran varios accidentes viales de este tipo.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, domingo 14 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de septiembre

Según las primeras informaciones, el accidente lo protagonizaron una moto y un camión, por lo que el conductor del rodado menor sufrió heridas de gravedad.

Grave choque frontal en Alta Montaña: un herido

El hombre herido, de quien no trascendió su identidad, fue asistido por otros automovilistas que, al ver el accidente, decidieron frenar la marcha de sus rodados para ayudar al damnificado.

El motociclista fue llevado luego al hospital de Uspallata, aunque ahora se analizaba la posibilidad de trasladarlo hacia el hospital Central para una mejor atención, dijeron fuentes policiales.

En la escena del siniestro trabaja personal de Policía de Mendoza y Científica, entre otros.

Nota en desarrollo.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 13 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 12 de septiembre

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 11 de septiembre

Camionero herido tras un vuelco en Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 10 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 9 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 8 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Dos motociclistas heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza. 
mirá las fotos

Dos heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza

Las Más Leídas

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable.
Financiamiento

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable

Por Florencia Martinez del Rio
El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un herido

Por Pablo Segura
Presupuesto 2026: el desafío de Javier Milei para cumplir con el FMI con ingresos debilitados.
Cuentas públicas

Presupuesto 2026: el desafío de Javier Milei para cumplir con el FMI con ingresos debilitados

Por Marcelo López Álvarez