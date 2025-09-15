Dos heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza

Un grave accidente vial ocurrido en plena Ciudad de Mendoza dejó como saldo a dos motociclistas heridos, quienes debieron ser asistidos de urgencia por ambulancias debido a que sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo, con fracturas incluidas.

El siniestro ocurrió a las 7 de este lunes en el cruce de Paso de los Andes y Arístides Villanueva, en una esquina que tiene semáforos, por lo que ahora los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el choque.

En la escena del hecho trabajaron personal de Tránsito Municipal, ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y policías de la jurisdicción.

Según la reconstrucción del accidente vial, todo ocurrió a las 7 entre una camioneta utilitaria Renault Kangoo y una moto en la que viajaba una pareja.

Se cree que el rodado menor circulaba por Arístides Villanueva y la utilitaria hacía lo suyo por Paso de los Andes hacia el norte.

Por causas que se intentan esclarecer, el choque fue en la parte delantera izquierda del coche, por lo que ahora los peritos investigan la responsabilidad de ambos conductores.

El siniestro obligó a las autoridades a cortar el tránsito en la zona mientras trabajaban allí médicos y peritos.

Fuentes policiales dijeron que las dos personas que viajaban en la moto fueron trasladadas a un centro asistencial para una mejor atención médica.

Estos fueron identificados como Josué Peralta, quien sufrió politraumatismos moderados en tórax y Agustina Neira, quien sufrió golpes en la pierna izquierda. Ambos quedaron internados en los hospitales Lagomaggiore y Militar, respectivamente.

La investigación de lo ocurrido quedó a cargo de la fiscalía de tránsito.