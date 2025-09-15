mirá las fotos

Dos heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza

Un grave accidente vial alteró la mañana en una transitada esquina de la Ciudad de Mendoza. Mirá las fotos.

Dos motociclistas heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza.

Dos motociclistas heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial ocurrido en plena Ciudad de Mendoza dejó como saldo a dos motociclistas heridos, quienes debieron ser asistidos de urgencia por ambulancias debido a que sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo, con fracturas incluidas.

El siniestro ocurrió a las 7 de este lunes en el cruce de Paso de los Andes y Arístides Villanueva, en una esquina que tiene semáforos, por lo que ahora los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el choque.

Accidente aristides villanueva

En la escena del hecho trabajaron personal de Tránsito Municipal, ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y policías de la jurisdicción.

Dos heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza

Según la reconstrucción del accidente vial, todo ocurrió a las 7 entre una camioneta utilitaria Renault Kangoo y una moto en la que viajaba una pareja.

Se cree que el rodado menor circulaba por Arístides Villanueva y la utilitaria hacía lo suyo por Paso de los Andes hacia el norte.

Choque aristides

Por causas que se intentan esclarecer, el choque fue en la parte delantera izquierda del coche, por lo que ahora los peritos investigan la responsabilidad de ambos conductores.

El siniestro obligó a las autoridades a cortar el tránsito en la zona mientras trabajaban allí médicos y peritos.

Fuentes policiales dijeron que las dos personas que viajaban en la moto fueron trasladadas a un centro asistencial para una mejor atención médica.

Estos fueron identificados como Josué Peralta, quien sufrió politraumatismos moderados en tórax y Agustina Neira, quien sufrió golpes en la pierna izquierda. Ambos quedaron internados en los hospitales Lagomaggiore y Militar, respectivamente.

La investigación de lo ocurrido quedó a cargo de la fiscalía de tránsito.

Choque accidente vial Aristides

El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un herido

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable.
Financiamiento

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable

Por Florencia Martinez del Rio
El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un herido

Por Pablo Segura
Presupuesto 2026: el desafío de Javier Milei para cumplir con el FMI con ingresos debilitados.
Cuentas públicas

Presupuesto 2026: el desafío de Javier Milei para cumplir con el FMI con ingresos debilitados

Por Marcelo López Álvarez