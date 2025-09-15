Dos heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza

Un grave accidente vial ocurrido en plena Ciudad de Mendoza dejó como saldo a dos motociclistas heridos, quienes debieron ser asistidos de urgencia por ambulancias debido a que sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo, con fracturas incluidas.
El siniestro ocurrió a las 7 de este lunes en el cruce de Paso de los Andes y Arístides Villanueva, en una esquina que tiene semáforos, por lo que ahora los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el choque.
Fuentes policiales dijeron que las dos personas que viajaban en la moto fueron trasladadas a un centro asistencial para una mejor atención médica.
Estos fueron identificados como Josué Peralta, quien sufrió politraumatismos moderados en tórax y Agustina Neira, quien sufrió golpes en la pierna izquierda. Ambos quedaron internados en los hospitales Lagomaggiore y Militar, respectivamente.
La investigación de lo ocurrido quedó a cargo de la fiscalía de tránsito.