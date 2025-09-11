Mirá las imágenes

Ojos en Alerta permitió frustrar dos hechos delictivos en Mendoza

Dos hechos delictivos fueron advertidos el miércoles en la Ciudad de Mendoza. El sistema Ojos en Alerta, permitió la rápida intervención policial.

Un hombre y menores de edad fueron aprehendidos en la Ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales

Dos intervenciones realizadas el pasado miércoles mediante el sistema Ojos en Alerta derivaron en la aprehensión de un hombre en Avenida Boulogne Sur Mer y de varios menores que habían robado una bicicleta en inmediaciones del Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza.

Ojos en Alerta: capturan a un hombre dentro de una casa en Capital

El primer episodio fue reportado por una mujer, quien advirtió que un sujeto había ingresado a su domicilio. De inmediato, preventores y personal policial se desplazaron hasta el lugar, mientras la situación era monitoreada desde el Centro de Atención Municipal (CAM).

La propietaria autorizó el ingreso a la vivienda, donde los efectivos encontraron a un hombre en el interior, quemando cables en el pasillo de la propiedad. El individuo quedó a disposición de la Oficina Fiscal, en tanto que la víctima fue trasladada al Polo Judicial.

Menores robaron una bicicleta en el Parque San Martín

En paralelo, una usuaria de Ojos en Alerta informó el robo de una bicicleta a un menor en las inmediaciones de Granaderos y Avellaneda, cerca de los Caballitos de Marly. La denuncia permitió que preventores entrevistaran a la víctima, mientras la Policía de UCAR localizó a los autores en calles Plantamura y Cabildo, en el barrio Soberanía.

Gracias al seguimiento con cámaras municipales y la intervención de un móvil policial, los menores involucrados en el asalto fueron trasladados también al Polo Judicial, donde se continuó con el procedimiento correspondiente.

