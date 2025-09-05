El legado de Soda Stereo continúa vivo y vibrante en cada escenario donde se presenta El Cuarto Soda, la banda homenaje que se ha consolidado como una de las más destacadas de la escena musical argentina y latinoamericana.

Este fin de semana, el grupo liderado por el vocalista y guitarrista Brian Tolenti llegará a Mendoza para ofrecer un espectáculo que promete emoción y nostalgia en partes iguales. Con una fidelidad sorprendente al sonido original de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, la formación logra transportar al público a los años dorados del rock en español, pero con un sello personal que los distingue.

La historia de El Cuarto Soda comenzó hace ocho años, cuando el baterista Gabriel Muscio conoció a Tolenti en el subte porteño, donde el joven cantante sorprendía con su voz. Ese cruce casual fue el punto de partida de una aventura que hoy reúne multitudes en cada presentación.

Con giras que los han llevado a recorrer Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y Paraguay , la banda alcanzó en 2024 uno de sus hitos más importantes: más de 6.000 personas en sus shows del NOA argentino , y un cierre de año a lo grande en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires .

image La música de Soda Stereo vuelve a sonar en Mendoza de la mano de El Cuarto Soda

Una formación sólida y con identidad

El poder de El Cuarto Soda radica en la calidad y química de sus músicos. Muscio en batería y Diego Sánchez en bajo conforman una base rítmica contundente; Gonzalo Lorenzo en teclados aporta atmósferas que enriquecen las melodías; mientras que Tolenti emociona con una interpretación vocal y guitarrística que captura la esencia de Cerati, sin dejar de imprimir su propia impronta.

Gira 2025: “Clásicos Totales”

Actualmente, la banda se encuentra presentando su tour “Clásicos Totales”, con fechas confirmadas en República Dominicana, Chile, Paraguay, México y Colombia. Cada concierto es un repaso vibrante por las canciones inmortales de Soda Stereo, esas que marcaron a varias generaciones y siguen sonando con la misma fuerza.

Una cita imperdible para fans mendocinos

Para los seguidores de Soda Stereo, la llegada de El Cuarto Soda a Mendoza representa la oportunidad de revivir clásicos como De música ligera, Cuando pase el temblor o Persiana americana, en la voz de una banda que rinde homenaje con respeto, calidad y pasión.

El show promete ser un viaje sensorial hacia la obra de uno de los grupos más influyentes de la música en español, reafirmando que Soda nunca dejará de sonar.

Ficha técnica

Fecha y hora: Viernes 12 de Septiembre 21 horas.

Lugar: Teatro Plaza de Godoy Cruz

Precios