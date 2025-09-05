Este 21 de septiembre se realizará la 4ta edición de la Natural Race, la carrera de trail que reúne a corredores de provincia de Mendoza, de todo el país y del mundo. El evento se llevará a cabo en el Parque Deportivo de Montaña, en la Ciudad de Mendoza, y contará con circuitos de 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros, ofreciendo desafíos para atletas de todos los niveles.
Cabe destacar que las distancias de 42, 21 y 15 km otorgan puntos para el UTMB INDEX, lo que la posiciona como una de las carreras de montaña más importantes de la región. Este año, se espera la participación de 2.500 corredores, quienes podrán disfrutar de un kit completo, nuevos servicios, mayor cobertura y cinco puestos de hidratación distribuidos a lo largo de los circuitos.
“Preparate para vivir una experiencia única y desafiante. Nuestros maratones son el escenario perfecto para aquellos valientes aventureros que buscan superar sus límites y conectarse con la naturaleza en su estado más puro”, destacaron los organizadores.
Vuelve a Mendoza la Natural Race 2025, la carrera de trail más convocante del oeste argentino
Cronograma de actividades
Expo Trail y entrega de kits
Fecha: Sábado 20 de septiembre
Hora: 9:00 a 17:00
Lugar: Báscula Nave Cultural
Más de 15 sponsors y emprendedores expondrán sus productos y servicios durante la entrega de kits. Además, se llevará a cabo una clínica en vivo con profesionales y atletas reconocidos, que compartirán consejos y experiencias sobre el deporte de montaña.
Con variedad de distancias, servicios mejorados y un entorno natural incomparable, la Natural Race 2025 promete ser nuevamente la cita imperdible para corredores de todo el oeste argentino.
Carrera Natural Race
Fecha: domingo 21 de septiembre
Hora: 6 a 15 hs
Lugar: largadas y llegadas en el Teatro Griego. Circuito en el Parque Deportivo de Montaña, Ciudad de Mendoza.