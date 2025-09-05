Vuelve a Mendoza la Natural Race 2025, la carrera de trail más convocante del oeste argentino

Este 21 de septiembre se realizará la 4ta edición de la Natural Race , la carrera de trail que reúne a corredores de provincia de Mendoza, de todo el país y del mundo. El evento se llevará a cabo en el Parque Deportivo de Montaña , en la Ciudad de Mendoza, y contará con circuitos de 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros , ofreciendo desafíos para atletas de todos los niveles.

Cabe destacar que las distancias de 42, 21 y 15 km otorgan puntos para el UTMB INDEX , lo que la posiciona como una de las carreras de montaña más importantes de la región. Este año, se espera la participación de 2.500 corredores , quienes podrán disfrutar de un kit completo, nuevos servicios, mayor cobertura y cinco puestos de hidratación distribuidos a lo largo de los circuitos.

“ Preparate para vivir una experiencia única y desafiante . Nuestros maratones son el escenario perfecto para aquellos valientes aventureros que buscan superar sus límites y conectarse con la naturaleza en su estado más puro”, destacaron los organizadores.

Fecha: Sábado 20 de septiembre

Hora: 9:00 a 17:00

Lugar: Báscula Nave Cultural

Más de 15 sponsors y emprendedores expondrán sus productos y servicios durante la entrega de kits. Además, se llevará a cabo una clínica en vivo con profesionales y atletas reconocidos, que compartirán consejos y experiencias sobre el deporte de montaña.

Con variedad de distancias, servicios mejorados y un entorno natural incomparable, la Natural Race 2025 promete ser nuevamente la cita imperdible para corredores de todo el oeste argentino.

Carrera Natural Race

Fecha: domingo 21 de septiembre

Hora: 6 a 15 hs

Lugar: largadas y llegadas en el Teatro Griego. Circuito en el Parque Deportivo de Montaña, Ciudad de Mendoza.