La obra de teatro "Mi Casa" regresa a Mendoza después de triunfar en Nueva York

La exitosa obra de teatro escrita y dirigida por Martín Chamorro, que conmovió a Nueva York, regresa a la Argentina para presentarse en Mendoza con dos funciones únicas. “Mi Casa” es un thriller teatral que propone un viaje impactante a través del tiempo, la memoria y el trauma.

La obra explora la historia de una casa y las cinco familias que la habitaron durante más de un siglo, desplegando una estructura coral con catorce personajes atravesados por conflictos, tensiones y heridas que se repiten en distintas épocas.

Con una puesta en escena que fusiona el lenguaje teatral con elementos cinematográficos, la obra ofrece una narrativa intensa y visualmente poderosa, donde el pasado y el presente se entrelazan sin pausa. En sus muros laten secretos, violencias, amores rotos, ternuras fugaces y memorias que todavía supuran. Allí emergen temas como la violencia de género, la homofobia, la transfobia y la discriminación, abordados con una mirada íntima y profundamente humana.

Luego de su estreno en Mendoza, “Mi Casa” fue presentada en Nueva York bajo el título Our Home on Ludlow, en el prestigioso Symphony Space, donde recibió una entusiasta acogida del público y la crítica. La obra fue distinguida en los Latin Alternative Theater Awards con los premios a Mejor Puesta en Escena y Personalidad Teatral del Año para Chamorro, consolidando su prestigio como uno de los directores latinos más premiados en la escena neoyorquina.

La trayectoria del mendocino en Estados Unidos también suma galardones como los ATI Awards, los HOLA Awards, los Premios Talía y reconocimientos en festivales como FuerzaFEST y FRENZY Festival, siempre con un teatro innovador, comprometido y de fuerte impacto social.

La producción está a cargo de la compañía independiente El Hormiguero, reconocida por su mirada colaborativa y por dar vida a proyectos con profundo contenido artístico y social.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 12.04.52 La premiada obra de teatro "mi Casa" vuelve a Argentina con dos funciones en el Teatro Círculo.

Dos funciones únicas en el Teatro El Círculo

En esta nueva etapa, “Mi Casa” regresa a Mendoza para dos funciones imperdibles en el Teatro Círculo, los días viernes 12 y 19 de septiembre a las 21.30. Una oportunidad única para sumergirse en una experiencia envolvente donde los muros hablan, los fantasmas no siempre están muertos y cada silencio invita a ser descifrado.

Funciones: Viernes 12 y 19 de septiembre, 21.30 hs

Lugar: Teatro El Círculo