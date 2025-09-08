Thriller teatral

La obra de teatro "Mi Casa" regresa a Mendoza después de triunfar en Nueva York

Tras su éxito en Nueva York, la premiada obra de teatro "mi Casa" vuelve a Argentina con dos funciones en el Teatro Círculo.

La obra de teatro Mi Casa regresa a Mendoza después de triunfar en Nueva York

La obra de teatro "Mi Casa" regresa a Mendoza después de triunfar en Nueva York

 Por Erika García

La exitosa obra de teatro escrita y dirigida por Martín Chamorro, que conmovió a Nueva York, regresa a la Argentina para presentarse en Mendoza con dos funciones únicas. “Mi Casa” es un thriller teatral que propone un viaje impactante a través del tiempo, la memoria y el trauma.

La obra explora la historia de una casa y las cinco familias que la habitaron durante más de un siglo, desplegando una estructura coral con catorce personajes atravesados por conflictos, tensiones y heridas que se repiten en distintas épocas.

Lee además
Lionel Messi visitó a su amigo Nico Vázquez y revolucionó la calle Corrientes.
Ovacionado

Lionel Messi visitó a su amigo Nico Vázquez y revolucionó la calle Corrientes
Emily Lucius fue acusada de lo peor y las redes sociales reaccionaron con furia
Polémica en puerta

Emily Lucius fue acusada de lo peor y las redes sociales reaccionaron con furia

Un viaje a través del tiempo, la memoria y el trauma

Con una puesta en escena que fusiona el lenguaje teatral con elementos cinematográficos, la obra ofrece una narrativa intensa y visualmente poderosa, donde el pasado y el presente se entrelazan sin pausa. En sus muros laten secretos, violencias, amores rotos, ternuras fugaces y memorias que todavía supuran. Allí emergen temas como la violencia de género, la homofobia, la transfobia y la discriminación, abordados con una mirada íntima y profundamente humana.

Del estreno en Mendoza al reconocimiento en Nueva York

Luego de su estreno en Mendoza, “Mi Casa” fue presentada en Nueva York bajo el título Our Home on Ludlow, en el prestigioso Symphony Space, donde recibió una entusiasta acogida del público y la crítica. La obra fue distinguida en los Latin Alternative Theater Awards con los premios a Mejor Puesta en Escena y Personalidad Teatral del Año para Chamorro, consolidando su prestigio como uno de los directores latinos más premiados en la escena neoyorquina.

La trayectoria del mendocino en Estados Unidos también suma galardones como los ATI Awards, los HOLA Awards, los Premios Talía y reconocimientos en festivales como FuerzaFEST y FRENZY Festival, siempre con un teatro innovador, comprometido y de fuerte impacto social.

La producción está a cargo de la compañía independiente El Hormiguero, reconocida por su mirada colaborativa y por dar vida a proyectos con profundo contenido artístico y social.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 12.04.52
La premiada obra de teatro

La premiada obra de teatro "mi Casa" vuelve a Argentina con dos funciones en el Teatro Círculo.

Dos funciones únicas en el Teatro El Círculo

En esta nueva etapa, “Mi Casa” regresa a Mendoza para dos funciones imperdibles en el Teatro Círculo, los días viernes 12 y 19 de septiembre a las 21.30. Una oportunidad única para sumergirse en una experiencia envolvente donde los muros hablan, los fantasmas no siempre están muertos y cada silencio invita a ser descifrado.

Funciones: Viernes 12 y 19 de septiembre, 21.30 hs

Lugar: Teatro El Círculo

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi y Charly García juntos: cómo fue el emotivo saludo entre ambos que se hizo viral

MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición

Cosquín Rock 2026: grilla confirmada para un festival histórico en Córdoba

Murió Giorgio Armani, diseñador ícono de la moda italiana

Dónde ver el Mundial de Streamers: la competencia que emociona a toda la comunidad

Por qué eliminaron a dos participantes del team Miranda! en La Voz Argentina

Malargüe se prepara para celebrar el Día del Estudiante con música, freestyle y elección de la Reina

Más facilidades para "ir yendo" a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: 3 pagos sin interés

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos
ELECCIONES 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

Por Sitio Andino Economía
La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados.
Mercados y elecciones

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Por Pablo Segura