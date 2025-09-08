Su próxima travesía

Ulpiano Suarez recibió a Lautaro Arjona, el nadador mendocino que hará 36 km en costas de Brasil

Con apenas 18 años, Arjona se prepara para su próxima hazaña en aguas abiertas: el exigente Leme ao Pontal, en Río de Janeiro. Su encuentro con Ulpiano Suarez.

El intendente Ulpiano Suarez junto al joven nadador Lautaro Arjona.

El intendente Ulpiano Suarez junto al joven nadador Lautaro Arjona.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se reunió con el nadador Lautaro Arjona y su padre, Oscar, para dialogar sobre los desafíos que implicará su próxima travesía en aguas abiertas. El deportista mendocino competirá en el Cruce Leme ao Pontal, una de las pruebas más exigentes de Sudamérica.

La competencia tendrá inicio en la Piedra de Leme, en Brasil, y finalizará en la Playa del Pontal, tras atravesar sitios icónicos como Copacabana, Ipanema, Leblon y Barra da Tijuca.

La preparación de Lautaro

A sus 18 años, Arjona ya hizo historia en marzo al convertirse en el nadador más joven en cruzar el Río de la Plata. Ahora se prepara para recorrer 36 kilómetros en aguas oceánicas frente a la costa de Río de Janeiro, en un trayecto que se desarrollará durante la primera quincena de octubre de 2025.

lautaro arjona nadador
A sus 17 años, Lautaro Arjona, nadador del Club Mendoza de Regatas, dejó su firma en los libros de historia tras nadar 50 kilómetros en aguas abiertas.

A sus 17 años, Lautaro Arjona, nadador del Club Mendoza de Regatas, dejó su firma en los libros de historia tras nadar 50 kilómetros en aguas abiertas.

“Después de cruzar el Río de la Plata, a las dos semanas ya había empezado a planificar este nuevo desafío, que es la segunda parte de la Triple Corona. Si lo logro, me habilita a ir al Nahuel Huapi”, señaló Arjona, quien entrena con dobles turnos desde marzo. El joven completa 10 mil metros de nado por la mañana, antes de asistir al colegio, y otros 7 mil por la tarde. A esto suma gimnasio y bicicleta.

“Más allá de los desafíos, disfruto mucho este camino. Y mirando al futuro, me gustaría estudiar Profesorado en Educación Física y, si se puede, ser entrenador”.

La Triple Corona Sudamericana, el objetivo de Lautaro

El cruce implica una logística compleja: se requieren 12 embarcaciones de apoyo, traslado, hospedaje y la presencia de una ambulancia de alta complejidad en la costa. Ulpiano convoca a los mendocinos a acompañar y colaborar con Lautaro. En primer lugar, se organizan rifas solidarias con premios como una PlayStation 4, un reloj inteligente, cajas de vino, alfajores, y existe la posibilidad de sumar una bicicleta a los atractivos premios. Además, se puede contribuir a través del alias de Mercado Pago lauty.arj.

ulpiano suarez lautaro arjona 1
Ulpiano Suarez invita a colaborar para que Lautaro Arjona pueda viajar a Brasil y concretar una nueva hazaña deportiva.

Ulpiano Suarez invita a colaborar para que Lautaro Arjona pueda viajar a Brasil y concretar una nueva hazaña deportiva.

Arjona entrena bajo la conducción del licenciado Claudio Capezzone, entrenador del Club Mendoza de Regatas, y con la colaboración de referentes internacionales como Gustavo Oriozabala, Damián Blaum y el brasileño Adherbal Oliveira.

Este desafío forma parte de la Triple Corona Sudamericana de Aguas Abiertas, integrada por el cruce del Río de la Plata, el reto Leme ao Pontal y el cruce del Lago Nahuel Huapi, previsto para 2026. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza.

