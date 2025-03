Un mendocino imparable: Lautaro Arjona cruzó el Río de la Plata, marcó un nuevo récord y lo recibieron con una caravana. 

nadador, récord mundial Hoy, con 14 años logró uno de los logros más importantes en su carrera. Foto: Oscar Arjona

Además, destacó que: “En esto lo preparó el Licenciado Claudio Capezzone, quien es su entrenador y estuvo a la altura de las circunstancias porque Lautaro llegó en muy buenas condiciones físicas y tuvo un rendimiento de nado excelente”.

Durante el nado, Lautaro enfrentó distintas situaciones complejas en las cuales tuvo que poner lo de mejor sí para llegar a la meta. “En algunos momentos sentí un poco de frío y en otros el calor fue muy extremo. Me brindaron alimento en la carrera, entre algunas cosas como membrillo, durazno, banana y chocolate y me acompañaban con una lancha”, afirmó el deportista.

En la misma línea, su padre destacó que “Lautaro en la prueba, tuvo pensamientos positivos. Al principio estuvo relajado, su cabeza en blanco, pensando en cosas sencillas, tratando de disociar un poco y poner en automático su cuerpo. Sin embargo, cuando el Río se puso un poco más duro se alimentó de pensamientos afectivos, pensó en la gente que lo apoyo, la familia, los amigos y trató de hacerse fuerte en esos afectos”.

El regreso a Mendoza y el apoyo constante de sus seres queridos

Lautaro Arjona acaba de inscribir su nombre en la historia del deporte argentino. Sus familiares lo acompañaron en todo momento y sienten un orgullo enorme por él. Su padre lo acompañó durante toda la carrera y no pudo evitar emocionarse al verlo llegar al final del nado.

El miércoles 12 de marzo, el joven llegó a Mendoza y fue recibido por amigos, familiares y compañeros de natación. Además, realizaron una caravana para festejar el logro de Lautaro. Allí también lo acompañó Agostina Saua, la Reina Nacional de la Vendimia 2024, quien también entrena natación en el Club Mendoza de Regatas.

“Fue algo muy emotivo que me llenó de felicidad, es algo que no me esperaba”, afirmó Lautaro a este mismo medio en relación con el recibimiento que tuvo en su retorno a Mendoza.

Como todo deportista, el adolescente también tiene referentes en la disciplina y profesionales que lo acompañaron en la previa, durante y después de la carrera. “Mi mayor referente por ahora sería Gustavo Oriozabala. Es mi padrino dentro de la natación”, señaló Lautaro.

nadador, récord mundial, mendocino Acompañado de su padre Oscar Arjona y un equipo especializado, logró concluir los 50 kilómetros de recorrido. Foto: Oscar Arjona

Gustavo Oriozabala es un nadador muy reconocido, es campeón mendocino de natación representando al Club Mendoza de Regatas y subcampeón argentino en 400, 800 y 1.500 metros. En la década del ’90 se convirtió en uno de los máximos referentes de las pruebas de largo aliento en Argentina.

Cómo continúa la rutina de Lautaro Arjona tras el mayor logro

“Ahora, mi rutina sigue de la misma manera que lo venía haciendo con muchos metros y mucha cabeza. Mi objetivo para el año que viene sería correr el Santa Fe – Coronda”, afirmó. El Santa Fe – Coronda es una carrera de natación en aguas abiertas y es una de las más importantes a nivel mundial.

Lautaro Arjona.jpeg Con su corta edad logró hacer historia y crecer en su carrera profesional.

De esta manera, el sueño de Lautaro continúa. Con su corta edad logró hacer historia y crecer en su carrera profesional. Un adolescente, que además de concurrir al colegio, se preocupa a diario por su entrenamiento y por cumplir sus objetivos.

Lautaro Arjona se convirtió en un referente entre los adolescentes de su edad, ya que con mucho trabajo, dedicación y constancia logró cumplir un sueño. Lautaro es un ejemplo para aquellos que desean que sus metas se vuelvan realidad. Además, el apoyo de los seres queridos es fundamental, Lautaro lo tuvo y fue un factor muy importante para llegar al final de la carrera.