Aguas abiertas: un mendocino va por uno de los grandes desafíos del mundo

Lautaro Gabriel Arjona tiene 17 años y es un joven nadador de Las Heras, Mendoza . El deportista conversó con Sitio Andino, en primera instancia, sobre su vida y su pasión por la natación , un deporte que comenzó a practicar desde los 10 años. Desde pequeño, él sintió una atracción especial por el mar y nadar, pero no fue hasta esa edad que realmente empezó a disfrutarlo como un verdadero deporte. Hoy en día, es su principal foco y no se dedica a ninguna otra disciplina.

"Mi familia está compuesta por mi mamá, Silvina, mi papá, Oscar, y mi hermanita Delfina" , comenzó el protagonista con una sonrisa. El apoyo de su familia es clave en su vida, ya que son quienes lo acompañan en cada paso de su carrera deportiva. A pesar de ser un joven con mucho potencial, aún no ha tenido la oportunidad de formar parte del seleccionado nacional: "No estuve en la selección todavía, pero espero que en el futuro pueda representar al país" , mencionó con esperanza.

Actualmente, Lautaro Arjona se encuentra participando en el circuito OWA de aguas abiertas, donde se ha destacado por estar en primer lugar en la tabla de puntos: "Ahora estoy enfocándome en la travesía del Río de la Plata, que es una de mis pruebas más importantes", comentó con emoción, dejando claro que está en pleno proceso de preparación para este gran desafío.

El joven nadador se entrena doble turno todos los días. Su rutina es exigente, nadando unos 10 km por turno, lo cual requiere mucha dedicación y esfuerzo: "Entreno en el Lago de Regatas, es uno de los lugares que más me gusta", contó mientras habla de sus entrenamientos diarios. Aunque por el momento no cuenta con auspiciantes, Lautaro reconoció por otro lado que el apoyo de su familia es fundamental para seguir adelante. "Estoy buscando sponsors, pero por ahora mi familia me mantiene y me apoya en todo, lo que mismo que Regatas", afirmó con gratitud.

Con respecto a sus metas a corto y largo plazo, el nadador mendocino tiene los ojos puestos en el cruce del Río de la Plata, una travesía exigente que se le presenta como una de sus próximas grandes pruebas. Además, él sueña con poder participar en la Maratón de Santa Fe - Coronda y, más adelante, cruzar las Malvinas: "Ojalá pueda realizar esta prueba por mis amigos, mi familia, y llevar la natación de mi club y de Mendoza a lo más alto", concluyó.

Lautaro Arjona.jpeg Arjona quiere ser protagonista.

El apoyo del Club Mendoza de Regatas

En este camino, Lautaro cuenta con el sólido respaldo institucional del Club Regatas, donde se entrena y forma parte del equipo de Claudio Capezzone. El presidente de la entidad del Parque, Jorge Aguirre Toum, expresó su total apoyo al nadador: "Estamos muy orgullosos de Lautaro y de todo lo que ha logrado. Este desafío no sólo es un testimonio de su esfuerzo y dedicación, sino también del compromiso que tenemos con el desarrollo de nuestros atletas. Lautaro está demostrando que el trabajo en equipo, la disciplina y la pasión por el deporte son clave para alcanzar grandes metas. Estamos convencidos de que este cruce marcará un antes y un después en su carrera deportiva", dijo.

Además, Aguirre Toum destacó el compromiso del club en apoyar a sus deportistas en desafíos tan importantes: " El club siempre ha estado al lado de sus atletas, brindándoles el respaldo necesario tanto en lo institucional como en lo humano. Lautaro no solo representa a nuestra institución, sino que también lleva con orgullo los valores del Club Regatas, y estamos seguros de que hará historia en este desafío", precisó.