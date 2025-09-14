Nueva vida para la Plaza Chamorro: vecinos celebraron la inauguración junto a Ulpiano Suarez

Tanto los más chicos como los más grandes disfrutaron de un divertido día en la Plaza Chamorro.

La Plaza Chamorro , ubicada en el barrio Sanidad, reabrió sus puertas tras una remodelación integral que fue celebrada por vecinos y autoridades municipales. El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez, encabezó el evento acompañado de la familia del Dr. Jorge Jacinto Chamorro.

“Quiero aprovechar este momento para agradecer a los vecinos y vecinas que nos acompañaron y tuvieron paciencia hasta llegar a este día. Hoy inauguramos esta querida plaza del barrio, pero son ustedes quienes la han cuidado durante tantos años. También quiero reconocer especialmente a Miguel Maciel, el placero, y a toda la Unión Vecinal por el gran trabajo realizado”, expresó el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza .

Un lugar único La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Ulpiano Suarez también remarcó el homenaje al médico Chamorro: “Es una enorme alegría contar hoy con la presencia de los hijos del Dr. Jorge Jacinto Chamorro , Gonzalo y Diego. Esta reinauguración no solo significa recuperar un espacio para la comunidad, sino también rendir homenaje a un médico que dejó una huella imborrable en el barrio con su vocación de servicio, y que partió demasiado joven, a los 36 años. Gracias a la familia Chamorro, vamos a honrar ese legado cuidando y valorando esta plaza”.

Diego Chamorro , en representación de la familia, manifestó: “Estamos sin palabras por este acontecimiento, en el año ‘89 habíamos tenido la inauguración con Víctor Fayad como intendente. Es un honor grandísimo que este espacio lleve el nombre de mi papá. Agradezco al municipio y a Ulpiano Suarez por este homenaje. La plaza quedó hermosa, tiene muchos espacios verdes, una canchita de fútbol, y también espacios recreativos. Está muy linda”.

plaza chamorro ciudad de mendoza 1 Los más chicos disfrutaron de la flamante cancha de pasto sintético, a la vez que se realizaron encuentros de vóley y fútbol tenis. Prensa Ciudad de Mendoza.

Jorge Chamorro, nacido en Maipú en 1944, se formó en la Universidad Nacional de Cuyo y trabajó en diversas instituciones de salud de la provincia. Su compromiso con la comunidad del barrio Sanidad marcó un legado que fue recordado durante la ceremonia. Además, el galeno se desempeñó profesionalmente en el Hospital Emilio Civit, en la Mutual UOCRA en Fray Luis Beltrán, Soeva Maipú y la Clínica de Niños, entre otros. Su deceso se produjo el 6 de diciembre de 1980, tras soportar con entereza las dolencias de una grave enfermedad.

plaza chamorro ciudad de mendoza 2 Los peques disfrutaron de las tradicionales cajitas Lambe-Lambe y de la obra de títeres Los Chocolocos, que despertó risas y aplausos. Prensa Ciudad de Mendoza.

Detalles de la obra

La remodelación de la Plaza Chamorro, que comenzó a fines de diciembre del 2024, incluyó la construcción de caminos accesibles, piso de goma, arbolado nuevo y riego por aspersión. Se instalaron ejercitadores, juegos infantiles, mesas con asientos y una cancha de césped sintético. También se repararon canteros, cordones y se realizó una intervención paisajística integral.

El plazo de obra fue de 225 días y el presupuesto total ascendió a 397.489.746,49 pesos, con aportes municipales y provinciales.