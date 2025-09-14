Ciudad de Mendoza

Nueva vida para la Plaza Chamorro: vecinos celebraron la inauguración junto a Ulpiano Suarez

La Plaza Chamorro fue reinaugurada en el barrio Sanidad con la presencia del intendente Ulpiano Suarez, vecinos y la familia del Dr. Jorge Jacinto Chamorro.

Tanto los más chicos como los más grandes disfrutaron de un divertido día en la Plaza Chamorro.

Tanto los más chicos como los más grandes disfrutaron de un divertido día en la Plaza Chamorro.

Prensa Ciudad de Mendoza.
Por Sitio Andino Departamentales

La Plaza Chamorro, ubicada en el barrio Sanidad, reabrió sus puertas tras una remodelación integral que fue celebrada por vecinos y autoridades municipales. El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó el evento acompañado de la familia del Dr. Jorge Jacinto Chamorro.

plaza chamorro ciudad
Ingreso a la Plaza Chamorro, en la Ciudad de Mendoza.

Ingreso a la Plaza Chamorro, en la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza presentó la remodelación de la Plaza Chamorro con actividades para todos

“Quiero aprovechar este momento para agradecer a los vecinos y vecinas que nos acompañaron y tuvieron paciencia hasta llegar a este día. Hoy inauguramos esta querida plaza del barrio, pero son ustedes quienes la han cuidado durante tantos años. También quiero reconocer especialmente a Miguel Maciel, el placero, y a toda la Unión Vecinal por el gran trabajo realizado”, expresó el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza.

Lee además
Plaza del barrio UTMA en Guaymallén.
Recuperación Urbana

Guaymallén presentó la renovada Plaza Malvinas Argentinas en San Francisco del Monte
La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
Un lugar único

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
Ulpiano Suarez familia de jorge chamorro y placero homenajeado
Ulpiano Suarez junto a la familia del Dr. Chamorro y el placero Miguel Maciel.

Ulpiano Suarez junto a la familia del Dr. Chamorro y el placero Miguel Maciel.

La jornada contó con música de la Banda de la Policía de Mendoza, espectáculos de circo y títeres, deportes y talleres artísticos para los más chicos.

Homenaje al Dr. Jorge Chamorro

Ulpiano Suarez también remarcó el homenaje al médico Chamorro: “Es una enorme alegría contar hoy con la presencia de los hijos del Dr. Jorge Jacinto Chamorro, Gonzalo y Diego. Esta reinauguración no solo significa recuperar un espacio para la comunidad, sino también rendir homenaje a un médico que dejó una huella imborrable en el barrio con su vocación de servicio, y que partió demasiado joven, a los 36 años. Gracias a la familia Chamorro, vamos a honrar ese legado cuidando y valorando esta plaza”.

Diego Chamorro, en representación de la familia, manifestó: “Estamos sin palabras por este acontecimiento, en el año ‘89 habíamos tenido la inauguración con Víctor Fayad como intendente. Es un honor grandísimo que este espacio lleve el nombre de mi papá. Agradezco al municipio y a Ulpiano Suarez por este homenaje. La plaza quedó hermosa, tiene muchos espacios verdes, una canchita de fútbol, y también espacios recreativos. Está muy linda”.

plaza chamorro ciudad de mendoza 1
Los más chicos disfrutaron de la flamante cancha de pasto sintético, a la vez que se realizaron encuentros de vóley y fútbol tenis.

Los más chicos disfrutaron de la flamante cancha de pasto sintético, a la vez que se realizaron encuentros de vóley y fútbol tenis.

Jorge Chamorro, nacido en Maipú en 1944, se formó en la Universidad Nacional de Cuyo y trabajó en diversas instituciones de salud de la provincia. Su compromiso con la comunidad del barrio Sanidad marcó un legado que fue recordado durante la ceremonia. Además, el galeno se desempeñó profesionalmente en el Hospital Emilio Civit, en la Mutual UOCRA en Fray Luis Beltrán, Soeva Maipú y la Clínica de Niños, entre otros. Su deceso se produjo el 6 de diciembre de 1980, tras soportar con entereza las dolencias de una grave enfermedad.

plaza chamorro ciudad de mendoza 2
Los peques disfrutaron de las tradicionales cajitas Lambe-Lambe y de la obra de títeres Los Chocolocos, que despertó risas y aplausos.

Los peques disfrutaron de las tradicionales cajitas Lambe-Lambe y de la obra de títeres Los Chocolocos, que despertó risas y aplausos.

Detalles de la obra

La remodelación de la Plaza Chamorro, que comenzó a fines de diciembre del 2024, incluyó la construcción de caminos accesibles, piso de goma, arbolado nuevo y riego por aspersión. Se instalaron ejercitadores, juegos infantiles, mesas con asientos y una cancha de césped sintético. También se repararon canteros, cordones y se realizó una intervención paisajística integral.

El plazo de obra fue de 225 días y el presupuesto total ascendió a 397.489.746,49 pesos, con aportes municipales y provinciales.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz pone en valor plazas y paseos con un plan de obras por etapas

San Rafael renueva su imagen turística y se prepara para la Feria Internacional

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Omar Félix encabezó junto a vecinos los festejos por el 112 aniversario de Jaime Prats

Guaymallén prepara la mejor propuesta para festejar la llegada de la primavera

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

El ITU de Valle de Uco abre inscripciones a una carrera corta con rápida salida laboral

Nuevo corral del Estado en General Alvear: una obra clave que bajará costos de la ganadería

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael presentó su nueva marca de turismo con un llamativo spot publicitario.
Mirá el spot

San Rafael renueva su imagen turística y se prepara para la Feria Internacional

Las Más Leídas

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Te Puede Interesar

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Por Soledad Maturano
Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam
Economias Regionales

Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam

Por Marcelo López Álvarez
]El fútbol femenino avanza sin pausa.
BUENA PERFORMANCE

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

Por Martín Sebastián Colucci